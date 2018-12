El 'zasca' de Courtois al comentario de un hincha del Liverpool

Thibaut Courtois quiso compartir con sus seguidores una bonita foto en la mezquita Sheik Zayed en Abu Dhabi que se sacó durante la visita del equipo blanco para la final del Mundial de Clubes.

Sin embargo, y como es frecuente en las redes sociales, la foto no pareció gustar a todo el mundo. Un seguidor, con una foto del Liverpool, comentó al guardameta belga que "Still can't keep a clean sheet" (Aún así, no has podido mantener la portería a cero).

Los de Solari se impusieron al Al Ain en la final del Mundial de Clubes 4-1 con goles de Ramos, Llorente, Modric y Nadie en propia puerta. Aunque el dominio fue blanco, un tiro de Shiotani encontró la portería de Courtois en el 86'.

No obstante, el guardameta belga no se mordió la lengua y contestó contundente: "Still no Premier League" ("Todavía sin Premier"), haciendo referencia a que los de Klopp, aunque sean líderes de la tabla, no pueden cantar victoria todavía.