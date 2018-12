Kaká: "Mi problema en el Madrid fue la continuidad y Mourinho"

Kaká ha desvelado una de las conversaciones que motivó su salida del Real Madrid. El que fue uno de los grandes fichajes estrella de la era Florentino no cumplió las expectativas generadas en el Milan, y sobre su salida, el jugador brasileño ha afirmado que sus problemas fueron "la continuidad" y Mourinho.

El brasileño desveló una conversación con Ancelotti que motivó su salida definitiva en una entrevista para el programa 'Grande Circulo' en Sport TV. "En el Real Madrid no sé si fui terco o persistente. Creo que fui persistente, fui hasta donde yo podía, hasta mi límite. Y en la temporada 2013-2014, con la llegada del Ancelotti, el presidente Florentino quiso renovar la plantilla con jugadores nuevos y Ancelotti fue muy claro conmigo: "Mira, el presidente pidió usar esa estrategia ese año". Yo le dije: "míster, tengo que jugar porque quiero jugar la Copa de 2014 ". Y la mejor opción era salir", explicó.

Respecto a cuáles fueron los motivos que afectaron más negativamente su andadura en el club blanco, Kaká fue claro: "la continuidad". "Primero, por la cuestión de lesión. En el primer año, con seis meses, tengo un problema en la cadera. En ese momento voy empujando, llego la víspera de la Copa, tengo una lesión en el aductor. Me presento un poco antes de la Copa de 2010, hago todo el tratamiento. Después de la Copa me opero la rodilla, me quedo seis meses parado, toda la vuelta. Entonces cuando vuelvo, era Mourinho. Mi problema del Real Madrid es continuidad. Primero por cuestión física, la lesión, y luego por elección del entrenador", explicó.

"Pasé tres años tratando de convencer al Mourinho de que yo podía tener más oportunidades. Ahí era una elección de él, estaba fuera de mi control. Lo que hacía era ser un excelente profesional. Y hoy, con gran alegría, puedo llegar al Real Madrid y las puertas están abiertas. Florentino dice que fui uno de los futbolistas más profesionales que pasó por allí", dijo.

"En varios momentos Mou y yo no nos entendimos"

"Con él, ningún problema. Me fui a Manchester en un evento publicitario, me quedé en el mismo hotel que él y nos quedamos dos horas hablando. En varios momentos no nos entendimos en el Real Madrid. Yo creía que tenía que jugar y él creía que no. Pero era muy respetuoso. En ningún momento me rebelé y le dijo, "me voy de aquí", ni di declaraciones en relación al entrenador", explicó.

Además, el brasileño también explicó cómo intentó convencer al técnico portugués. "'Creo que podrías tener otra opción, creo que tengo la posibilidad de jugar. Ahora, estás tomando una opción...', pero era su elección. Y en ese momento el equipo era tan bueno que yo tampoco tenía mucho argumento. "No vas a jugar porque va a jugar Özil." "Bueno, míster, todo bien, creo que puedo jugar y contribuir".

Su "problema" con Özil

Además, Kaká también explicó que uno de sus grandes problemas fue coexistir con Mesut Özil. "Es un gran jugador. sabe exactamente lo que va a hablar. Preparado, estratégico. El problema que tuve con él fue de elecciones. Para el equipo funcionó, ganó el la liga y llegó en la semifinal de la Champions. No ganó la Champions pero ahí también fue por cuestión de juego".

"Cristiano es un tipo fuera de serie"

El ex del Madrid también opinó sobre su experiencia con Cristiano Ronaldo. "Es un tipo fuera de serie, realmente. En el día a día es 10, súper atento con todo el mundo. En el vestuario la gente sabe cómo es, esa vanidad. Pero es un tipo diez", explicó.

"Íbamos a hacer pretemporada en Los Ángeles, y él pedía a alguien comprar 15 teléfonos y para distribuirlos entre el personal que trabajaba en el club. Cosas del día a día muy básicas, pero que él demostraba mucho del ser humano que es. Él siempre me ayudó mucho, animándome. Los futbolistas allí veían el sacrificio que estaba haciendo para poder jugar. Nunca tuve problema con ninguno. A lo largo de mi carrera nunca tuve problema con nadie", concluyó.