Una bisabuela recibe la carta de amor de su prometido con 77 años de retraso /

Phyllis Ponting, una bisabuela de 99 años, recibió con 77 años de retraso la carta de su prometido desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. La última vez que ella le había escrito fue para aceptar su propuesta de matrimonio y desde entonces que ya no volvió a saber de él. Ella siempre pensó que él había cambiado de idea. Phyllis rehízo su vida casándose con Jim Holloway, con quien tuvo 4 hijos, 4 nietos y 7 biznietos. Y tras enviudar se casó de nuevo.

Imagen de Bill Walker, el hombre que escribió la carta hace 77 años / T. Porter

"Cariño, lloré de alegría cuando leí tu carta, no sabía qué hacer, tendrías que haber estado aquí para ver lo feliz que me hiciste cuando leí que aceptabas y que serías mía para siempre", le decía en la carta Bill Walker, de 22 años, destinado en 1939 a la India británica integrando el regimiento de Wiltshire. No regresó de la guerra y le dieron por desaparecido. "Le escribo a la persona que más adoro y más amo con todo corazón, soy muy feliz y me encantaría compartir mi felicidad contigo", le seguía contando Bill.

La carta fue encontrada en el 2013 en un barco hundido en el Atlántico descubierto por arqueólogos submarinos buscadores de plata. El barco era el SS Gairsoppa, un mercante de vapor que partió de Calcuta el 5 de diciembre de 1940 con destino a Liverpool cargado con 48 toneladas de plata para financiar la guerra y fue hundido por el torpedo de un submarino nazi el 16 de febrero de 1941 en la costa irlandesa.

Durante las tareas de exploración recuperaron 12.000 lingotes de plata y también doce fardos con 700 cartas perdidas de soldados destinados en India que nunca llegaron a su destino. Las cartas fueron restauradas por científicos del Museo Postal de Londres. Fueron preservadas gracias a que se mantuvieron durante siete décadas sin oxígeno y sin luz en el fondo del océano. La carta a Phillys y las otras 700 se muestran en la exposición 'Voces desde las profundidades' en el Museo Postal de Londres.

La carta que ha recibido la mujer tras 77 años / T. Porter

Esta semana Phyllis fue contactada en su casa, en Devizes, en el sudoeste de Inglaterra, por el programa de la BBC 'The One Show', que buscaba la destinataria de una de las 700 cartas del SS Gairsoppa escrita por un soldado enamorado en 1940 para su amada "Phyll". Y le entregaron la carta ante la emoción de la mujer. "No creo que Bill sobreviviera a la guerra porque me habría venido a buscar, estaba muy enamorado", explicó Phyllis, que imaginó lo diferente que habría sido su vida de haber recibido aquella letra en su momento y haberse reunido con Bill.