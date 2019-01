Tercer género en el DNI alemán

El Tribunal Constitucional alemán considera discriminatorio para los intersexuales el que sean obligados a identificarse como personas del género masculino o del femenino. Tras esa sentencia, el ejecutivo de Angela Merkel procedió a aprobar una nueva legislación al respecto, que entra en vigor este martes y que afectará a cerca de 2.000 alemanes. Pero para la Asociación de Gays y Lesbianas, la nueva ley es insuficiente, porque exige un certificado médico para poder registrarse como pertenecientes al tercer género y con eso la definición de género como tal, no toma en cuenta situaciones sociales y psicológicas.

La intersexualidad no debe confundirse con la transexualidad, que afecta a personas que se identifican de modo claro como hombres o mujeres pero no están contentos con su género. En la intersexualidad, no hay una definición desde el punto de vista fisiológico y anatómico.

Con esta resolución, en Alemania, las personas que no se ajustan a la definición biológica de hombre o mujer, ahora pueden elegir la opción “diversa” en los documentos oficiales, pero necesitarán un certificado médico para proceder al registro.

Hay otros países con leyes similares que reconocen a las personas intersexuales. El Tribunal Constitucional de Austria dictó una sentencia similar a la de Alemania en junio. Australia, Nueva Zelanda, Malta, India y Canadá han aprobado medidas para resolver los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos intersexuales.

Según la ONU, un 1,7% de la población mundial nace con rasgos intersexuales, casi la misma cifra de pelirrojos en el mundo. La intersexualidad, está claramente diferenciada de la identidad de género u orientación sexual, pero muchas personas enfrentan el estigma, o la discriminación legal o incluso cirugías forzadas debido a estas características, como fue el caso de Janette, que vivió hasta los 50 años sin saber que tenía genitales internos masculinos que le habían sido extirpados sin decírselo y externos femeninos: “Tenemos derecho a ser aceptados por la gente como somos y el estigma que va con eso, debe evitarse. Es erróneo. Yo nunca he tenido una vida real hasta el año pasado”.

La ley alemana permitía a las personas intersexuales optar por no elegir hombres o mujeres como género, pero en el 2017 el Alto Tribunal Alemán dictó sentencia, sobre la discriminación que suponía negar a las personas un género determinado, después de que una persona registrada como mujer se sometiera a una prueba de cromosoma que confirmó que no era de un sexo específico.