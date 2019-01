El gobierno británico lanzará una campaña ciudadana por si sale de la UE sin acuerdo

El gobierno británico lanzará a partir de la semana que viene una campaña mediática con anuncios en televisión, radio, diarios y redes sociales para explicar a los ciudadanos cómo reaccionar ante “la potencial alteración” que provocará una salida sin acuerdo de la UE, según ha anunciado el ministro del Brexit, Stephen Barclay. Entre otras cosas explicarán cómo sacarse un pasaporte nuevo para poder viajar o cómo acceder a medicamentos. “Estos anuncios tranquilizarán a la gente, pero también les dirán a las empresas y las personas lo que tienen que hacer físicamente”, explicó Barclay.

La campaña empezará el próximo martes coincidiendo con la reanudación en el parlamento del debate sobre el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea (UE) antes de la trascendental votación la semana del 14 de enero. Las pautas para los ciudadanos se centran en explicar qué pasará si se rechaza el acuerdo y el país sale de la UE sin acuerdo, que es la única alternativa que May concede a los diputados. “Es muy probable que pase [la salida abrupta] si se rechaza el acuerdo de May”, avisó Barclay.

El gobierno ya publicó una serie de 25 documentos técnicos con instrucciones para empresas sobre cómo reaccionar ante una salida abrupta de la UE en los principales sectores como el farmacéutico, el bancaria, el de la investigación nuclear. Pero esta es la primera vez que se dirige directamente a los ciudadanos. “Este es un paso más”, dijo Barclay.

Muchos interpretan estos anuncios como una táctica más dentro de la estrategia del miedo para amedrentar a los contrarios a May, tanto dentro de su partido como en la oposición, para que acaben votando su acuerdo como la opción menos mala. “El gobierno ya ha gastado cientos de miles de libras tratando de imponer su agenda sobre el Brexit en las redes sociales”, denunció el diputado laborista Virendra Sharma, miembro de la plataforma anti-Brexit Best for Britain. May fuje criticada por gastarse más de 100.000 libras en promover su acuerdo del Brexit en Facebook y otras redes sociales a principios de diciembre.

De momento, May aún no tiene el apoyo necesario para ganar la votación. Esta semana se reunirá con la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y el presidente del consejo europeo, Donald Tusk, en un intento de lograr concesiones sobre la frontera de Irlanda del Norte y la garantía que obliga al país a quedarse de forma indefinida dentro de la unión aduanera, que es lo que enfurece a los euroescépticos de su partido y bloquea la aprobación de su acuerdo.