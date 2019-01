La Audiencia Nacional mantiene a Villarejo en prisión

La magistrada ha adoptado la decisión en sustitución de su compañero Manuel García Castellón, instructor del 'caso Tándem', después de que Villarejo solicitase el pasado 18 de diciembre su puesta en libertad con medidas cautelares tras más de un año en prisión provisional por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, extorsión y cohecho, entre otros.

Villarejo de 67 años solicito la libertad con el compromiso de “someterse a algún mecanismo de control telemático", visitas diarias de la Guardia Civil a su domicilio, un sistema de reconocimiento biométrico de la voz e "incluso" la localización permanente en su vivienda de Madrid

Una nueva negativa

En el año y dos meses que el comisario lleva en prisión provisional, la Audiencia Nacional ya ha rechazado en varias ocasiones su puesta en libertad, siempre alegando un elevado riesgo de fuga. La última vez fue el pasado mes de noviembre y fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal la que lo denegó, añadiendo que además existía riesgo de destrucción de pruebas y que el investigado podía conservar capital oculto en extranjero.

Puzle

Tras 14 meses de investigación, el sumario sobre Villarejo incluye a 27 personas imputadas, nueve piezas judiciales abiertas y dos investigaciones paralelas, abiertas por filtraciones de información interesadas

Todas ellas incoadas a raíz del descubrimiento de miles de horas de grabaciones no autorizadas realizadas por el ex policía a todo tipo de personas: policías, jueces, fiscales, empresarios, etc.