Modric: "Nuestros problemas son la falta de gol y la falta de concentración"

El Real Madrid cayó derrotado ante la Real Sociedad por 0-2 en el Santiago Bernabéu, lo que propició el segundo tropiezo en dos partidos en este arranque de 2019 de los blancos.

Uno de los que dio la cara tras el partido fue Luka Modric, recientemente galardonado con el Balón de Oro, que opinó sobre la situación del equipo y sobre la actuación del Madrid. "Hemos empezado el partido muy mal, como contra el Villarreal. Luego hemos creado muchas oportunidades y no hemos metido. Nuestros problemas son la falta de gol y la falta de concentración y tenemos que asumirlo".

El croata también defendió a su entrenador, Solari, al cual le quitó presión dejando claro que los principales culpables son los jugadores. "El míster está haciendo un buen trabajo pero él no puede meter goles, no puede parar lo que nos pasó al comienzo del partido. Él prepara bien los partidos, hace bien su trabajo y tiene ilusión, somos nosotros los que estamos en el campo y los que tenemos que hacer mejor las cosas, estar más concentrados para que no nos pasen cosas como las de hoy... no se si se puede decir "cagada" al comienzo del partido. El míster tiene nuestra confianza, no podemos buscar siempre excusas con el entrenador".

Además, dejó claro dentro de la autocrítica que él no se quita de en medio. "No estamos en nuestro mejor momento y tenemos que encontrar soluciones. Hay muchos jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel, y hablo de mí mismo, estoy aquí para asumir mi responsabilidad. Nos duele esta situación, tenemos que juntarnos más para hablar de esta situación".

Por último no quiso centrar el foco de sus críticas en el arbitraje. "No podemos argumentar las cosas con el VAR, hoy nos perjudicó, pero tenemos que concentrarnos en otras cosas. Le hemos comentado la jugada y nos ha dicho que arriba no le confirmaron nada, dijeron que no era penalti. No lo entiendo, tenían algo en el ojo (risas)".