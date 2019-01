La gran lección por la igualdad de un niño del Betis al escoger su regalo de Reyes

Habrán sido muchos, muchísimos, los niños y niñas que habrán pedido a los Reyes Magos una camiseta de su equipo favorito. Pero habrán sido menos los que hayan escogido que el nombre de una jugadora y no un jugador para que luzca en su camiseta.

Que tu hijo te pida una camiseta del Betis con el nombre del jugador, y le preguntes si Joaquín o Lo Celso, y te diga que quiere Irene Guerrero...me dio una lección

Olé por las guerreras Béticas@RealBetisFem @ireneGS8 @MariaPry8 @AnitaLC2 pic.twitter.com/hiozBjxvlU — M.A. Valdecantos (@valdecantos_a) 6 de enero de 2019

Lo hizo un niño aficionado del Betis y lo contó así su madre en su cuenta de Twitter. "Que tu hijo te pida una camiseta del Betis con el nombre del jugador y le preguntes si Joaquín o Lo Celso y te diga que quiere Irene Guerrero... Me dio una lección. Olé por las guerreras Béticas".

No fue a la única a la que este niño dio toda una lección. Porque la misma Irene Guerrero al enterarse de la historia publicó en su cuenta de de la misma red social que no podía definir lo que sintió al saberlo. "Y a mí me acaba de dar otra lección, por esa cara de FELICIDAD e ILUSIÓN todo merece la pena. No tengo palabras para definir lo que he sentido al verlo. Espero que disfruten familia", escribió la jugadora bética.

Y a mi me acaba de dar otra lección, por esa cara de FELICIDAD e ILUSIÓN todo merece la pena. No tengo palabras para definir lo que he sentido al verlo 😳 Espero que disfruten familia 😘😁 https://t.co/GbtGwxzFQ6 — Irene Guerrero (@ireneGS8) 6 de enero de 2019