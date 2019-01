El Consejo Escolar debate más de 500 enmiendas a la reforma de la LOMCE

551 enmiendas y un informe alternativo ha presentado la comunidad educativa al anteproyecto de ley del Gobierno para reformar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En 2013 a la 'ley Wert' se presentaron 300 y 5 informes pidiendo su devolución. El pleno del Consejo Escolar del Estado, en el que están representados docentes, alumnos, familias, centros, expertos y el propio ministerio de Educación, las va a debatir y votar desde este martes para decidir cuáles incorpora al informe que obligatoriamente debe remitir al Gobierno sobre la ley. Ese dictamen no es vinculante.

Entre las propuestas que se van a analizar hay 40 del sindicato Comisiones Obreras que pedirá, por ejemplo, más concreción en los recursos económicos para implementar la ley. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza afirma que echan de menos "una memoria económica que acompañe al texto de la ley, que cuantifique los recursos que son necesarios para implantar esta ley y , en la propia ley, echamos de menos también que conste el compromiso completo de recuperar el 5% del PIB de inversión educativa que era la cifra que había antes de la crisis". La financiación no es el único asunto que el sindicato quiere mejorar : "Echamos de menos también al profesorado. No aparece en la ley y nosotros creemos que es la clave de bóveda del sistema educativo y vamos a reclamar la negociación del estatuto docente. En tercer lugar nos preocupa que no vaya un capítulo específico de becas, importante, con contenido, que además permita recuperar las becas como derecho objetivo como estaban con el anterior Gobierno socialista. El resto de las enmiendas tiene que ver con el refuerzo del derecho a la educación".

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes ha presentado 50 enmiendas que , entre otros asuntos, plantea que las evaluaciones externas no afecten sólo a los alumnos. "Proponemos avanzar hacía una evaluación más integral que no sólo se evalúe al estudiante si no que se evalúe al conjunto del sistema educativo", explica Carles López, presidente de CANAE. "Algunas son también sobre la modificación del acceso a centros para evitar la segregación, algunas modificaciones en el sistema de becas para resolver disfunciones que se producen actualmente y en general están enfocadas a hacer una ley más participada por la comunidad educativa".

El pleno debatirá todas ellas y un informe alternativo del sindicato USO al elaborado por la comisión permanente el pasado 10 de enero. Ese informe, adelantado por EFE, proponía que el Estado fijara un número de horas mínimas de enseñanza en castellano o más coordinación entre administraciones.

En principio está previsto que el pleno se prolongue durante dos días y que el dictamen definitivo se conozca, como pronto, el miércoles.