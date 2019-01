A todo lo que ha renunciado Vox pese a lo que vende en su Twitter

El documento del acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la investidura del presidente del la Junta de Andalucía, firmado esta tarde en Sevilla, recoge algunas de las propuestas presentadas 24 horas antes por el partido de ultraderecha, pero otras muchas medidas —incluidas algunas de las más polémicas, como la referente a la derogación de la ley de violencia de género— se han quedado por el camino. Algunas de las que sí han entrado en el acuerdo, además, no se han redactado de forma tan explícita como Vox ha anunciado en su cuenta de Twitter.

Este es un resumen de las diferencias entre ambos documentos:

Violencia de Género

Vox proponía de "Derogación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género" para sustituirla por una "por una Ley de Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista". El acuerdo entre PP y Vox, sin embargo, no hace ninguna mención explítica al asunto y solo contempla algo tan genérico como "eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social".

Homofobia y transfobia

Otra de las propuestas de Vox que tampoco se han trasladado al acuerdo con el PP es la derogación de la "la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía". Vox argumentaba que "los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución" y se mostraba en contra de "privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones".

Migración

El documento de propuestas de Vox también incluía, en el capítulo de medidas contra la inmigración ilegal, el hecho de "colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". El partido de ultraderecha incluso daba cifras: "La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía".

Hoy Vox presume en Twitter de haber pactado con el PP "la colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales", pero el texto del acuerdo es mucho más vago (y no incluye la palabra deportación). Los objetivos 27 y 28 hablan, respectivamente, de "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración" y de "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral".

Recentralización

En el acuerdo PP-Vox, por ejemplo, no hay ni rastro de la declaración institucional de la Presidencia de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución de competencias al Estado". Lo más parecido a ese proceso, que atacaría el actual sistema constitucional, es el objetivo número 6, encaminada a evitar duplicidades y adelgazar la Junta: "Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela".

Día de Andalucía

El documento de propuestas de Vox también incluía la pretensión de que el Día de Andalucía pasara "del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista", pero el documento que los representantes de Vox y PP han firmado hoy en Sevilla no incluye ninguna mención al respecto.

Radiotelevisión Andaluza

El documento de propuestas de Vox también mencionaba una "reducción de costes de al menos el 50 %" en la Radiotelevisión Andaluza, incluyendo la "eliminación de tres de los cuatro canales televisivos", y también la supresión del Consejo Audiovisual de Andalucía. El acuerdo con el Partido Popular tampoco incluye ninguna mención a este asunto.

Odio contra Vox

El acuerdo entre Vox y PP tampoco incluye la petición del partido ultraderechista para que la presidencia de la Junta llevara a cabo una "declaración institucional de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen [...] contra los votantes y representantes de Vox".