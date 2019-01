Valverde, sobre fichar un delantero: "Tenemos que valorarlo, ahora mismo tiraremos de jugadores del B"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no descartó en rueda de prensa la llegada de un delantero afirmando que "tienen que valorarlo" y "ahora mismo tenemos que tirar de jugadores del B"

"Tenemos que valorarlo. Tenemos espacio por la salida de Munir y la lesión de Rafinha. Ya veremos, el mercado está abierto y ya veremos si se puede incorporar algún jugador, teniendo en cuenta los alicientes económicos. Ahora mismo tenemos que tirar de jugadores del B", explicó.

También dedicó unas palabras para Coutinho: "ha tenido grandes partidos y esperemos que lo siga haciendo" y que "se fija "en las cosas que hace bien". "Tiene muchas cosas buenas y tenemos que intentar aprovechar", continuó explicando. Sobre la derrota contra el Levante en Copa del Rey, Valverde dijo que "el otro día fue un partido difícil, pero nos tiene que servir para dar un paso adelante".

"Neymar y Morata son jugadores de otros equipos"

No obstante, del que no quiso hablar fue de Neymar. Tras las afirmaciones de su padre, que desmentían informaciones que hablaban de su vuelta, el técnico fue muy claro: "con el tema de los jugadores de otros equipos somos taxativos. Es un gran jugador, pero ahora está en otro equipo. Van saliendo noticias, cuestiones... pero es un jugador del PSG y les respetamos mucho", explicó. Cuando le preguntaron por Morata, la respuesta fue la misma.

Cuando le preguntaron qué perfil de delantero-centro busca, su respuesta no fue que "no lo sé, cuando estás en un momento que puede llegar a un jugador lo primero que valoras es que se pueda adaptar rápido". "Si se produce una incorporación, lo que me importa es que conozca de qué va esto y pueda jugar inmediatamente", explicó.

El técnico extremeño también tuvo bonitas palabras para Messi, que está a un gol de alcanzar los 400 en liga. "Es una cifra espectacular, por decir algo suave. Fuera del alcance de todos, esperamos que caiga cuanto antes, en cualquier caso es algo unos números destinados a los 'elegidos'", explicó.