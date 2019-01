Solari, sobre Isco: "No tengo que darle consejo a nadie"

Santiago Solari fue muy claro cuando le preguntaron sobre la titularidad de Isco. El técnico argentino insistió en varias ocasiones en que "cuentan con los 24 jugadores" y cuando le preguntaron por qué consejo le daría al malagueño, Solari fue contundente: "No le tengo que dar ningún consejo a nadie".

"Los jugadores tienen toda la experiencia necesaria para saber qué tiene que hacer. Aquí hay 24 profesionales; algunos muy jóvenes, pero otros con mucha experiencia", explicó.

Sobre la titularidad del malagueño, en una convocatoria llena de bajas por lesiones musculares, el técnico dijo que Isco "está bien". "Queremos que estén bien los que no se entrenan, que puedan competir entre ellos para tener más opciones. Evidentemente las opciones se reducen, pero veremos. Todavía no hemos cerrado la convocatoria", dijo.

No obstante, no quiso dar más detalles sobre por qué no cuenta con Isco como titular. "Son 24 jugadores, me encantaría que todos jugasen. Me repito, el trabajo menos grato es hacer la convocatoria o la alineación. Hay muchos jugadores fuera por otras causas".

Vinicius, todavía pendiente de la convocatoria

El jugador brasileño no pudo entrenarse en Valdebebas debido a un proceso gripal. "No sabemos si va a poder jugar. La fuerza del Madrid siempre es el conjunto. La inclusión de jugadores jóvenes es complicado, pero el síntoma positivo es que un chico tan jovencito haya llegado y lo esté haciendo tan bien", explicó.

Sobre la baja de Asensio, también debido a una lesión en el muslo, Solari dijo que "no lo llamaría desgracia, son gajes del oficio. Son muchas lesiones y lo asumimos con espíritu critico y de acortar los plazos, porque los necesitamos a todos", dijo.