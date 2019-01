Miles de estadounidenses afectados por el cierre de gobierno recurren al 'crowdfunding'

Los bolsillos de 800.000 funcionarios federales sufren directamente las consecuencias de famoso shutdown, el cierre parcial del gobierno más largo de la historia, que está a punto de cumplir un mes y sin visos de que cambie. La falta de acuerdo sobre los presupuestos entre el presidente, Donald Trump, y los demócratas en el Congreso, es responsable de que esos trabajadores se hayan quedado sin cobrar. Ésos y los más de cuatro millones de contratistas cuyas empresas brindan sus servicios al gobierno.

Es el caso de Julie Burr, asistente administrativa, que trabaja para una empresa privada subcontratada por el Departamento de Transporte. Desde su casa en Misuri explica por teléfono que “entró en pánico” según pasaban los días y los líderes políticos no se ponían de acuerdo. “Sabía que no me daba para pagar las facturas: el alquiler, el coche, la electricidad… tenía 500 dólares en la cuenta”.

El sueldo de Julie es el único que entra en su casa. Su pareja murió el pasado mes de junio y ella sola se hace cargo de su hijo de 14 años. Ante la posibilidad de no cobrar de su empresa buscó un segundo trabajo que no tuviera nada que ver con el gobierno. Aun así, no le alcanza. Ante la angustia de no llegar a fin de mes, abrió una página de crowdfunding en el portal GoFundMe con un mensaje muy claro:

“Al ser una contratista que trabaja para la administración pierdo mi salario cada día que continúa el cierre de gobierno. He hecho turnos adicionales en mi segundo trabajo pero no voy a poder pagar el alquiler y todas las facturas. Soy madre soltera y estoy en modo pánico en este momento. Si quieres ayudar, agradecemos cualquier donación”.

Su objetivo era recaudar 5.000 dólares pero, en 17 días ha conseguido más del doble gracias a las micro donaciones de 400 personas; algunos amigos de Julie, otros –la mayoría- anónimos.

Su mayor miedo es que no sabe cuánto tiempo va a durar esa situación, las posiciones están demasiado enrocadas. “Nadie sabe qué va a pasar pero yo creo que va para largo”, asegura Julie, que ha empezado a buscar otro trabajo. “No puedo simplemente esperar, tengo que encontrar una alternativa para salir adelante”.

La solidaridad de la gente ha rebasado las expectativas de esta mujer, que a pesar de haber conseguido su objetivo inicial ha dejado su cuenta activa para recaudar el máximo posible y con eso poder ayudar a otras familias en apuros. “Son miles los afectados por el shutdown, muchas familias de compañeros que temen perder lo que tienen si esta situación se prolonga”. Solo en GoFundMe, a día 14 de enero, hay más de 2.100 perfiles de afectados por el cierre de gobierno que recaudan dinero.

Mientras, en Washington las negociaciones para llegar a un acuerdo en los presupuestos están en punto muerto. Ya estamos en el shutdown más largo de la historia y Trump amenazó con prolongarlo “durante meses o incluso años” mientras los demócratas no acepten incluir en los presupuestos una partida de 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, algo a lo que la oposición se niega en rotundo.