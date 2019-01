'Chester' reabre el caso Arny: "Sufrí una muerte social y laboral atroz"

Cuatro estrenó este domingo la nueva temporada de 'Chester', y lo hizo hablando de televisión. Para la ocasión, el programa contó con el presentador Jesús Vázquez y la actriz Lydia Bosch.

Ambos repasaron sus respectivas carreras en el medio y recordaron hechos puntuales que habían marcado su trayectoria. Especialmente interesante resultó la conversación que mantuvo Risto Mejide con Jesús Vázquez, hablando de la telebasura, el bullying, incluso del polémico enfrentamiento que protagonizó con el publicista en 'Operación triunfo'. Sin embargo, uno de los momentos más relevantes de la entrevista fue cuando el presentador reabrió el escandaloso caso Arny por el cual se quiso imputar a Jesús Vázquez en el año 95.

"¿Cómo desde un juzgado de Sevilla llama un señor, que no se identificó, a mi madre diciendo que si no me presento al día siguiente en los juzgados van a dictar una orden de ingreso en prisión contra mí? Así empezó todo", recordó el presentador. "Estaba haciendo una función en Málaga y, de repente, me llama mi madre llorando y me dice: 'hijo mío, ¿qué has hecho?'. Y cuando llegué se desató todo aquella ignominia y aquel caso siniestro".

"Hubo 49 imputados de los cuales 33 fueron absueltos", dijo Mejide. "Entre otros muchos como yo que no habíamos estado en ese bar en el que se supone que había prostitución de menores. Solo eran cuatro chavales que dijeron que habíamos abusado de ellos en ese bar. Eso era todo lo que tenía la justicia para llevar por delante la vida y la reputación de personas honorables que no habían cometido un delito en su vida", añadió Vázquez.

"Al final he querido pensar que fue el último coletazo de la España de la caverna para asestarle un golpe a la homosexualidad, un último intento en el que se conchabaron una serie de fuerzas de la judicatura y la policía para decir: 'vamos a por estos maricones'", reflexionó.

Tras el caso Arny, Jesús Vázquez estuvo dos años sin trabajar, y así lo relató el propio presentador: "Yo sufrí una muerte social y laboral atroz. Nadie me llamaba para trabajar ni para ir a una fiesta. Yo desaparecí durante dos años".

