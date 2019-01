La Guardia Civil ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, de una práctica cada vez más extendida entre los ladrones a la hora de planear sus robos. Unos pequeños trozos de plástico o papel, conocidos como testigos, que se pegan en la puerta de la vivienda para analizar los movimientos de los inquilinos a lo largo del día.

Según cuenta la benemérita, estos testigos se colocan en el exterior de la puerta. Concretamente en la junta de la puerta con el marco, donde se mantendrá sin problemas hasta que el inquilino vuelva a abrir la puerta. De esta manera, los ladrones pueden descubrir cuándo una vivienda está habitada o no comprobando si el trozo de plástico o papel se mantiene en su posición inicial. Así funciona:

Así funcionan los testigos

¿Has visto unos inocentes trocitos de plástico o papel colocados en tu puerta? 🤔 No lo dudes, #Llama062, pueden ser marcas que han dejado los ladrones para saber cuándo sales de casa. 🚶‍♀️🚪#SeguridadCiudadana #ServiryProteger pic.twitter.com/aBl4xmmI0i — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 9, 2019

En caso de que estos trocitos de plástico o papel continúen en su posición días después de haber sido instalados, los ladrones entenderán que no hay nadie en el hogar y podrán llevar a cabo el robo sin problemas. Por esa misma razón, si has encontrado estos pequeños trozos de plástico o papel en tu puerta o en la de algún vecino, es recomendable contactar con las fuerzas de seguridad.

Si el inquilino entra al hogar, la pestaña caerá al suelo. Por lo tanto, también es posible que encuentres estas pequeñas muescas en tu felpudo. De todas maneras, la Guardia Civil también recomienda que te pongas en contacto con ellos para prevenir cualquier robo: "No lo dudes, llama al 062, pueden ser marcas que han dejado los ladrones para saber cuándo sales de casa.

Cómo proteger tu vivienda de posibles robos

Si has planeado pasar unos días fuera de tu casa, y quieres evitar posibles robos, la Guardia Civil ofrece varios consejos en su página web para prevenir cualquier ataque. Entre otros, la benemérita recomienda al inquilino que compruebe que las puertas y las ventanas están bien cerradas antes de salir, que no desconecte totalmente la electricidad para no levantar sospechas o que no deje objetos de valor en terrazas sin cerramiento para no llamar la atención de potenciales cacos.

Pero no solo eso. Si te vas de casa durante una larga temporada, la Guardia Civil recomienda que le pidas a un vecino que recoja tu correo, que no publiques tus planes en las redes sociales y que, sobre todo, no dejes señales de que tu casa va a estar deshabilitada. De esta manera no llamarás la atención de los cacos y evitarás que traten de acceder a tu vivienda.