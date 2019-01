El español Rafael Nadal (2), quien accedió a la tercera ronda del Abierto de Australia tras eliminar al australiano Matthew Ebden, admitió que “la sensación tras el partido de hoy es muy buena aunque hay margen de mejora”.

Además, explicó cómo se está adaptando a la nueva mecánica de saque que ha preparado de cara a esta temporada. "Estoy contento de cómo están saliendo las cosas. Satisfecho de mi servicio. Nos hacemos viejos y tenía que sacar mejor si quiero jugar más años. Cuando cambias algo hace que vayas más motivado tanto a los entrenamientos como en los partidos", dijo.

“Al principio me notaba un poco lento de velocidad de reacción, no estaba restando lo suficientemente bien. La cuestión es que cuando vuelves después de tanto tiempo, las cosas no vienen de inmediato”, explicó Nadal, quien se enfrentará en la siguiente ronda al australiano Alex De Miñaur (27).

"Es muy joven y tiene todo el talento para hacer una gran carrera. De hecho es casi español", argumentó el mallorquín sobre su próximo rival, quien venció en cinco sets al suizo proveniente de la previa Henri Laaksonen.