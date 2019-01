El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que prefiere "jugar mal y pasar siempre" antes que jugar bien y no pasar, después de que el Girona eliminara al conjunto rojiblanco a pesar de que los del 'Cholo' remataran 19 veces en el partido de este miércoles de Copa del Rey.

"El equipo siempre quiso ganar el partido y no perdió, desgraciadamente el empate a goles nos deja fuera. La intención siempre fue ganar el partido. Se juega bien y no se pasa, yo prefiero jugar mal y pasar siempre", confesó en la rueda de prensa posterior a caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey por primera vez desde que es técnico del Atlético de Madrid.

Para el argentino, quedar fuera de una competición "nunca es positivo", aunque ahora el club rojiblanco tendrá menos carga de partidos. "Tuvimos la intención e ilusión e intentamos hacer un partido con gente que siempre nos diera alternativas para ganar. Intentaremos recuperarnos para el partido del Huesca y no somos muchos", añadió aludiendo a las lesiones.

"Fue un partido bonito clásico de Copa. Tuvimos la intención de ganarlo siempre, hicimos muy buen primer tiempo, con ocasiones para irnos con una ventaja mayor al descanso. La contundencia fue el aliado absoluto del Girona. En el final del partido nos terminan haciendo daño con ese gol", analizó el 'Cholo' el partido.

El técnico argentino no cree que la eliminación sea solo por errores del Atlético de Madrid, sino que el Girona hizo "buen partido" y no se les puede "quitar méritos". "En la ida entendieron que había que defender para no encajar goles que les surjan dificultades en la vuelta. Jugaron de forma inteligente, nosotros ahora a mejorar", agregó.

"El equipo se puso en ventaja y en una pérdida nuestra, una transición rápida llegaron bien a zona de tiro. Hay situaciones que a veces uno las quisiera resolver mejor, pero no pudo ser. Ahora, a aprender de los errores", lamentó.

Simeone confirmó que Saúl sufre "un golpe" en su pierna izquierda tras chocar con el lateral de Girona, mientras que Vitolo no entró en la convocatoria por molestias. "Vitolo está bien y tenía unas molestias. Ahora a esperarlo porque le necesitamos, el entrenador le quiere, y cuando esté en condiciones, esperarlo para poder contar con él", expresó sobre dos de las muchas bajas que tiene el Atlético.

"De Morata no vamos a hablar porque no está con nosotros. Entendíamos que podríamos resolverlo (el partido) con Kalinic y Lemar y darle descanso a Griezmann, para sacarlo en el segundo tiempo y darle la vuelta, me faltó leer la segunda parte, que no la vi, que era el 3-3", concluyó.