La conmovedora historia de una pareja de pingüinos gais que ha adoptado un polluelo

Sphen y Magic, dos pingüinos papúa que residen en el Sea Life de Sydney, se han convertido en los grandes protagonistas del famoso acuario australiano. Todo ello gracias a una historia de amor que ha conquistado tanto a los empleados del parque como a las redes sociales, donde se han dado a conocer durante los últimos días gracias a un artículo del New York Times en el que se ha narrado su historia.

Todo comenzó durante la época de apareamiento, cuando ambos se volvieron inseparables. Mientras el resto de pingüinos buscaban una pareja para reproducirse, los protagonistas de esta historia se pasaban el día caminando, nadando y cantando juntos. De esta manera, Sphen y Magic se convertían en la primera pareja gay de pingüinos del acuario.

En busca de su primer hijo

Desde entonces, ambos han estado en el centro de todas las miradas. Más aún desde que comenzaron a hacer un nido con el objetivo de recibir un huevo en un futuro no muy lejano. Después de crear la estrucura, tanto Sphen como Magic se acostaban sobre él durante 28 días con el objetivo de calentarlo de cara a la llegada de su primer huevo.

Cuando los trabajadores del acuario se dieron cuenta de que la pareja de pingüinos estaba esperando un huevo, decidieron recoger un huevo abandonado por una pareja de pingüinos heterosexuales y se lo dieron a Sphen y Magic. Apenas unos días más tarde, los responsables del acuario comunicaban a través de las redes sociales el nacimiento de Sphengic, el primer pingüino sub-antártico nacido en el Sea Life de Syndey.

La paternidad de Sphen y Magic

Desde que le ayudaran a romper el cascarón, Sphen y Magic no se han separado de su hijo. Tal y como explican los empleados, ambos se encargan de alimentarle, cantarle y acostarle cuando ya es de noche. No obstante, la paternidad no ha sido coser y cantar para estos dos ejemplares de pingüinos papúa.

Según relata la encargada de la supervisión de los pingüinos, Tish Hannah, Magic trataba de evitar sus labores de padre los primeros días. Cuando llegaba la hora de alimentar al polluelo, este se alejaba nadando y le encomendaba a Sphen la tarea de alimentar a la cría. Sin embargo, Hannah reconoce que cada vez está más involucrado a la hora de criar al polluelo: "Cuando alimenta a su hijo, Sphen se acerca y les canta". Sphen, más comprometido con la crianza del polluelo, ha llegado incluso a atacar a otros pingüinos que se han acercado demasiado polluelo. Hannah explica que cuando Rita se acercó a ver a Sphengic, el pingüino agitó sus alas y golpeó a su compañera ligeramente con el pico.

Con la época de apareamiento a la vuelta de la esquina, muchos han sido los pingüinos que han comenzado nuevas parejas. Sin embargo, Sphen y Magic permanencen juntos un año más. Mientras tanto, el pequeño Sphengic está aprendiendo a nadar. En resumidas cuentas, esta pareja de pingüinos está demostrando que los pingüinos nacen con la capacidad de criar de principio a fin, ya sean machos o hembras: "Es un pensamiento muy interesante a tener en cuenta".