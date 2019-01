Las condiciones de Ciudadanos para pactar con PSOE y PP en mayo: ni Vox ni Podemos en los gobiernos

“Aunque salimos a ganar, muy pocos territorios se librarán de los pactos tras las elecciones de mayo. Tenemos que ser conscientes”. Con esta idea de base, trasladada por un alto dirigente de Ciudadanos a esta redacción, el partido liderado por Albert Rivera trabaja ya para preparar las siguientes elecciones que se celebrarán en España: las autonómicas y municipales.

En Ciudadanos saben que lo que ha ocurrido en Andalucía se va a repetir en muchas otras regiones y localidades de nuestro país y, por eso, su dirección prepara ya el terreno para los pactos a lo que tendrán que hacer frente.

Fuentes del partido aseguran que, “de momento” no hay ninguna “norma” dictada, ningún libro de estilo, para cuando llegue la hora de pactar. De esta forma, el partido de Rivera se abre a pactar tanto a la derecha con el PP como a la izquierda con el PSOE.

Pero lo hace sólo y exclusivamente con estos dos partidos ya que la formación liberal rechaza a priori sentarse a negociar directamente con Vox y con Podemos, dos fuerzas que considera “populistas” y “no constitucionalistas”.

No obstante, Ciudadanos no dará “barra libre” al PSOE y al PP. De antemano les exigirá una serie de condiciones, tres en concreto, para poder llegar a algún acuerdo concreto de gobernabilidad.

La primera de esas premisas pasa porque en los gobiernos (autonómicos o locales) no estén ni Vox ni Podemos. La dirección de Ciudadanos exigirá que no haya ningún consejero de estos dos partidos. En el caso de Vox, si el pacto es con el PP, y en el de Podemos, si el acuerdo es con el PSOE. De esta forma, por ejemplo, Ciudadanos no estaría en el actual gobierno del socialista castellano manchego Emiliano García-Page, quien comparte consejo de Gobierno con dos consejeros de Podemos.

La segunda de las cuestiones imprescindibles para Ciudadanos será que ni PSOE ni PP lleguen a “acuerdos programáticos” con aquellas otras dos formaciones situadas ideológicamente más a los extremos. Es, según explican fuentes del partido, “lo que ha sucedido en Andalucía”. Es decir, PP y Cs firman un programa de Gobierno conjunto de 90 medidas que son, según las mismas fuentes, las únicas que obligan a los naranjas.

Finalmente, la tercera exigencia será que las iniciativas parlamentarias que se lleven a los parlamentos autonómicos o plenos municipales propuestas por Vox o Podemos no sean iniciativas del Gobierno. Por ejemplo, Ciudadanos rompería el pacto con el PP en Andalucía si algunas de las medidas de Vox salen como texto legal del Consejo de Gobierno. Éstas se tendrían que presentar como iniciativas de grupo parlamentario y deberán llevar su tramitación correspondiente.

En todo caso, Ciudadanos mantendrá hasta los comicios la lógica distancia con PP y PSOE, partidos de los que ahora dice, como comentó hace unos días el secretario general José Manuel Villegas, que están en una “vía de radicalización” y con los que “será más complicado” pactar si Sánchez sigue “abrazado” a Podemos y el PP se pone “en los brazos” de Vox. Su propuesta, aseguran, siempre será “de centro”.