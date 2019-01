Carrusel Confidential: Hazard y Pochettino, los nombres para liderar la revolución del Madrid

Carrusel Confidential desvela los planes que tiene el Real Madrid para el verano. La hoja de ruta del equipo blanco no ha cambiado: Pochettino para el banquillo y Hazard para el campo. Estos son los dos nombres propios elegidos para liderar la revolución en el Madrid.

#CarruselConfidential @antonmeana & @PabloPintoDep4



✅Planes para el Madrid la próx. temporada

✅La Premier sigue muy de cerca a Mariano

✅Equipos que no ficharon a Borja Iglesias?

✅Clubes de la Liga pescan en el Sudamericano Sub20



Vuelve a escucharlo 📻➡️ pic.twitter.com/whYoYUov1Z — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de enero de 2019

A pesar de algunos rumores que situaron a Conte en el banquillo blanco, Carrusel Confidential desvela que el plan principal del Madrid tras la salida de Lopetegui era sustiuírle con Solari hasta verano para volver a intentar ficha a Pochettino. Desde el club consideran que Levy, presidente del Tottenham, podría ser más flexible en esta ocasión.

Así que la apuesta del banquillo es Pochettino y la apuesta del galáctico sigue siendo Ezen Hazard. Ya contó Manu Carreño en El Larguero que el Madrid llegó a plantearse la operación incluso para enero. Desde el club se encontraron por sorpresa con la negativa del belga a salir del Chelsea por la puerta de atrás en invierno.

Según ha podido saber Carrusel Condifential, ese feo no ha enfriado la relación Madrid-Hazard. En los despachos del Bernabéu valoran muy positivamente como está aguantando el belga las embestidas en forma de ofertas de renovación.

Hazard no rechaza rotundamente al Chelsea, pero va huyendo hacia delante sin dar una respuesta, porque su intención clara es ir al Madrid. El miedo del jugador belga es que el Madrid no vaya a desviar el tiro hacia otro de aquí a verano y no le quede otra que acabar renovando con el Chelsea.

La Premier sigue muy de cerca a Mariano

El año de Mariano Díaz no ha sido el esperado. Suplente con Lopetegui, suplente con Solari y para colmo, lesión importante que le tiene sin jugar desde el 6 de diciembre. Los números no son buenos, es evidente, pero eso no ha influido en su caché.

Según puede contar Carrusel Confidencial, hasta 5 clubes de la Premier han preguntado por Mariano para hacerse con sus servicios en este mercado invernal. No quieren decir el nombre de los equipos, pero encajan en un perfil NewCastle, WestHam, Wolverhampton.... equipos de puro fútbol inglés que no pelean por ganar la Liga y necesitan un delantero directo y goleador.

No obstante, Mariano no ha querido escuchar las ofertas; él cree que tiene sitio en el Madrid. Se quiere quedar no solo hasta junio, sino los próximos años. Sabe que buscan delanteros y que va a ser un verano movido, pero su cabeza está en Madrid. Se marchó una vez y no quiere volver a hacerlo. Por eso podemos contar que Mariano ha dicho 'no' a la Premier en este mercado de invierno.

¿Cuántos equipos de LaLiga se arrepienten por no haber fichado en verano a Borja Iglesias?

Borja Iglesias está siendo uno de los nombres propios de la temporada en el fútbol español. En su debut en Primera División lleva ya nueve goles más los dos en Copa al Villarreal. Y todo tras los 22 goles que marcó el año pasado con el Zaragoza.

Una máquina de hacer goles, que cumplió hace dos días los 26 años y que este verano costaba tan sólo 10 millones de euros. Una ganga que en verano no todos supieron ver.

Cifrada su cláusula en 10 millones y teniendo el Celta, en principio, las espaldas bien cubiertas con Iago Aspas y Maxi Gómez, el jugador fue ofrecido a varios clubes de Primera División que seguramente hoy se estarán tirando de los pelos.

Según ha podido saber Carrusel Confidential, el Valencia, el Villareal y el Sevilla -que aunque André Silva le ha salido bien pero sigue buscando otro nueve- no se atrevieron a pagar los 10 millones que costaba fichar a Borja Iglesias.

Ese paso si lo dio el Espanyol, que ahora anda a vueltas intentando subirle una cláusula de 28 millones que se le ha quedado pequeña. El jugador ha tenido ofertas de Inglaterra ahora y no las ha querido escuchar pero en verano la situación puede ser bien distinta.

Los nombres que están siguiendo los clubes de LaLiga en el Sudamericano Sub20

El sudamericano sub20 es uno de los torneos más seguido por los clubes europeos y de ahí que Chile esté estos días lleno de ojeadores que buscan cerrar el fichaje de las nuevas perlas del fútbol mundial

Muchos equipos españoles van de la mano a este torneo. Viajan juntos en el avión, contratan la misma furgoneta para moverse por la cuidad correspondiente y pasan muchas horas juntos viendo partidos y hablando de futbolistas.

Carrusel Confidencial desvela el nombre de los jugadores que más están siguiendo los equipos de LaLiga desplazados a Chile. Es muy difícil que uno de estos 5 jugadores no acabe en nuestro fútbol, aunque también sigan sus paso grandes fortunas del viejo continente. Estos son los jugadores seguidos por los ojeadores: Thiago Almada, Emerson, Agustín Almendra, Brazao y Gabriel Menino.