Una española lucha en Egipto por recuperar a su hijo /

Parece la trama de una película de esas que te atrapan en el sofá, donde sufres con la protagonista a cada paso. El tipo de cosas que siempre crees que le pasan a otros. Pero a ti no. Eso creía Farah hasta el pasado 4 de enero. Aquel día se encontraba en El Cairo pasando unas vacaciones y formalizando con su esposo egipcio el divorcio.

Casados en España desde 2014, llevaban años separados y pensaban buscar una abogada en España y acabar su unión de mutuo acuerdo. Él propuso unas vacaciones para que el pequeño pasara tiempo con su familia egipcia. Un día antes de volar de regreso él le dijo que no podía hacerlo. Una orden judicial le impide viajar fuera de Egipto con su hijo que tiene la doble nacionalidad, para garantizar que el niño recibe la educación musulmana. "Se puso como un energúmeno", recuerda sentada en un café de El Cairo. "Ya no vas a ver al niño más".

Cree que él lo tenía preparado desde hace tiempo, pero a ella ni se le había pasado por la cabeza algo así. La mujer, de 30 años, nacida en Lleida y afincada con su hijo en Benalmádena (Málaga), se debate entre el miedo, por perder al pequeño, la frustración y la incredulidad. Ahora hace casi dos semanas que no ve al pequeño Adam, de casi 3 años y pelea con un abogado por recuperarle, en un país del que desconoce todo. Su marido la agredió y la ha amenazado de muerte, explica. "No me dejaba salir de casa ni a poner la denuncia, ni a pedir abogado, ni nada..."

Huyó de casa con la ayuda de la embajada, tras notificar lo ocurrido y haber sido agredida. La legación diplomática le ha prestado apoyo económico y asesoramiento y está en contacto con la policía, donde la acompañaron a denunciar la agresión.

El de Farah no es un caso aislado, explica Nada Nashaat, responsable del Centro de asistencia legal para mujeres egipcias. "Lo que el padre está haciendo es ilegal porque ella tiene el derecho a la custodia. Se le garantiza la custodia automáticamente. A las madres se les da automáticamente la custodia sobre el niño, si los padres rechazan darle el niño a su madre no se les acusa de secuestro. Y este es el problema".

Al no existir el secuestro como delito, el padre podría llevarse al pequeño a otra ciudad y la madre no podría hacer nada aunque la justicia le dé la razón y tenga la custodia. Es el mayor miedo de Farah, que considera lamentable que Exteriores no quiera interesarse por el caso y pide al Gobierno español que actúe para defenderlos a ella y a su hijo. "¿De verdad les importa una mierda que haya nacido en España, que no tenga ni tres años y que se lo haya llevado su padre... Que antepongan sus relaciones con Egipto... me parece vergonzoso..."

Farah explica que quienes la asesoran en Egipto insisten que si el Gobierno español presiona al egipcio la situación podría resolverse en unos días o semanas, pero que si no lo hace podría llevar años. Ella teme que las conexiones y el dinero de su marido, empresario, impidan que, de producirse la sentencia favorable a ella por la custodia, esta nunca llegue a ejecutarse.

"Mi esposo siente que ahora tiene un hijo, un heredero, un varón para educarle a su modo y que seguirá sus pasos y se encargará de sus negocios, pero mi hijo ha nacido, ha crecido y se ha educado toda su vida en España. Es español. ¿qué es lo que va a ocurrirle ahora?"

Ante la indefensión y las dudas, Farah opta por permanecer en Egipto, algo que recomienda la experta del Centro Legal de Mujeres. Salta de un alojamiento temporal a otro y considera alquilar su residencia en Málaga para poder cubrir gastos. Su marido le ha quitado todo el dinero que tenían. Pasa las horas saltando de los mensajes de su abogado a los de su familia y de ahí, a los que envía a su marido para pedirle ver a su hijo. De momento sin respuesta, Farah sigue buscando opciones legales para recuperar al pequeño Adam antes de que cumpla 3 años el próximo 24 de enero.