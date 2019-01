Iturralde González: "Me confirman desde el VAR que hay fuera de juego en el gol anulado a Williams"

El encuentro entre el Villarreal y el Athletic ha dado que hablar en las últimas horas debido a un gol anulado por fuera de juego al equipo bilbaíno. La polémica ha surgido sobre todo debido a que las imágenes que han ofrecido no aclaraban realmente si el gol era legal o no.

Afortunadamente los oyentes de la Cadena SER cuentan con Iturralde González, el cual ha explicado en Carrusel Deportivo que la decisión del VAR fue acertada, Iñaki Williams se encontraba en fuera de juego.

No obstante, cabe decir que el entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, acabó muy disgustado con el arbitraje y se quejó de ello en rueda de prensa. "Me dicen que es gol, pero no sé qué decir de ello. No nos han dicho el porqué de anularlo, no sabemos nada. Ha habido jugadas clave y es difícil hacer el análisis del partido ya que todas son en nuestra contra".