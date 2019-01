Echenique se arrepiente de sus palabras sobre Errejón en la SER

"Yo si fuera él hubiera dimitido. Si te presentas por otro partido con un escaño que ganaste con Podemos lo lógico es dejarlo, pero de algo tendrá que vivir hasta mayo y eso pesará en su decisión. Yo hubiera dejado el escaño". Fueron las palabras de Pablo Echenique el pasado viernes en el programa 'Hoy por hoy' tras la crisis abierta en la formación morada por la candidatura de Íñigo Errejón a la Comunidad de Madrid bajo la plataforma Más Madrid.

Tras el revuelo por la contudencia de su afirmación -"de algo tendrá que vivir hasta mayo"-, el secretario de Organización de Podemos ha admitido en el programa de Monedero que se equivocó:

"Dije una frase desafortunada. Aquí sin ambages y sin matices, cuando alguien se equivoca, tiene que rectificar. Y yo con esas declaraciones, me equivoqué. No por esa afirmación, yo lo habría dejado, sino por lo que dije después. No lo quiero repetir porque la frase es muy famosa desgraciadamente. Pero vamos, fue un error lo que dije después, aunque sí que pensaba que tiene que abandonar el escaño porque yo lo hubiera hecho".