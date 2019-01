La Policía alerta sobre el 'golpe del perfume': el bulo recurrente que ha vuelto a WhatsApp

La Policía Nacional ha advertido, a través de su cuenta de Twitter, de un bulo recurrente que ha vuelto a plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, donde cada vez son más las personas que lo comparten. Un mensaje falso, que lleva recorriendo Internet desde 2011, que alerta a la sociedad sobre el conocido como "golpe del perfume".

Un supuesto golpe mediante el que los atracadores consiguen que la víctima se desmaye para hacerse con todas sus pertenencias. Todo ello gracias a una pequeña dosis de éter oculta bajo el recipiente de un perfume, la herramienta empleada por los cacos para llevar a cabo su robo: "Cuando lo hueles te desmayas y aprovechan para robarte todo lo que llevas de valor y quién sabe que más".

Así es el supuesto "golpe del perfume"

Luchamos contra los mensajes falsos que se viralizan sin control.

¡Corta la cadena!

Desconfía si desconoces al remitente original.

En este caso, sólo pretende alarmar⤵️ pic.twitter.com/TMZ8irXcmE — Policía Nacional (@policia) January 20, 2019

Según recoge este mensaje, los atracadores van puerta a puerta vendiendo perfumes con el objetivo de adentrarse en las casas y hacerse con todas las pertenencias. Cuando la víctima decide abrir a los ladrones, estos le ofrecen un perfume "sensacional" que están vendiendo a precio de oferta: "El otro día llamaron al timbre unos hombres para venderme unos perfumes, como no les abrí se enfadaron y me dijeron que solo por verlos no me iba a cobrar, pero de muy mala gana. Yo le contesté que no me interesaba y se enfadaron, llegando a decirme que soy un rata".

A continuación, el emisor de este mensaje explica que el modus operandi de estos supuestos vendedores es similar al empleado por un grupo de cacos para robar en ciudades como Granada y Almería: "A una amiga la durmieron en el baño del cine Kinépolis y le robaron. No recuerda nada, tan solo que una señora le dio a oler un perfume".

No compartas mensajes falsos

Sin embargo, esta advertencia no es más que un mensaje falso que lleva compartiéndose a través de las redes sociales desde 2011. Por esa misma razón, la Policía pide a sus seguidores que no compartan este tipo de información con terceros: "Luchamos contra los mensajes falsos que se viralizan sin control. ¡Corta la cadena! Desconfía si desconoces al remitente original. En este caso, sólo pretende alarmar".

Si has recibido un mensaje de estas características, y desconoces si es real o no, es recomendable que contrastes la información en canales oficiales o en medios de comunicación, tal y como aseguraba WhatsApp mediante su decálogo contra los bulos: "Cuando una información está publicada en diversos sitios es más probable que sea verdad". Prestando atención a la ortografía del mensaje y comprobando su veracidad en Internet podremos desmontar bulos de este tipo en cuestión de segundos.