Miki: "Eurovisión solo puede traer cosas buenas"

"Sabía que mi canción gustaba, pero no me lo esperaba porque María era la favorita". Esto es lo primero que ha dicho Miki, representante español para el festival de Eurovisión 2019, durante la rueda de prensa que se ha celebrado este lunes en los estudios de TVE en Sant Cugat.

Por su parte, Ana María Bordas, directora de Proyectos Internacionales de RTVE, ha asegurado que desde la cadena hacen una valoración muy positiva de la candidatura formada por Miki y 'La venda', el tema con el que viajará a Tel Aviv: "Es una canción muy festiva, que va a representar muy bien la alegría de España y nuestra forma de relacionarnos. Además es una canción que ha tenido el respaldo mayoritario del público".

Miki se pronuncia sobre todas las polémicas

El exconcursante de 'Operación triunfo' también se ha pronunciado sobre todas las polémicas que han surgido durante la preselección. "No soy el favorito de Noemí Galera [directora de la Academia] y tampoco el de Tinet Rubira [productor]", ha respondido a los que le acusaban de partir con ventaja al haber tenido tres candidaturas para el proceso. "Me pareció muy mal que África, Dave y Alfonso no tuvieran canción. Espero que esto haya servido para que otros años se haga diferente".

Por otro lado, el joven catalán ha querido echar un capote a sus compañeras (María y Natalia) de concurso que tan criticadas han sido por decir públicamente que no querían ir a Eurovisión: "Ninguna lo veía como un marrón. Eurovisión es una oportunidad para cualquier artista".

Sobre el famoso sorpasso, puesto que María partía como la gran favorita con 'Muérdeme', Miki ha dicho lo siguiente: "Los votantes son mucho más inteligentes y han votado la canción que más les gusta".

Algunas de sus compañeras afirmaron en su momento que no quería representar a España en el certamen por el conflicto político que vive Israel, sede del concurso en 2019. Sin embargo, Miki opina que "Eurovisión es un festival al que se va a cantar y mezclar culturas, y eso solo puede traer cosas buenas".

La escenografía de 'La venta'

Aunque es pronto para tener una idea de lo que será la puesta en escena de 'La venda', Ana María Bordas ha asegurado que se van a preocupar muy mucho de que la escenografía sea estupenda: "Aun no tenemos nada, pero hay una apuesta clara y decidida porque sea una gran puesta en escena. Vamos a hacer todo lo posible".

Miki, por su parte, tiene claro lo que quiere en el escenario de Tel Aviv: "Cuanto más cerca esté del público más contento estaré".