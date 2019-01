El audio que Emiliano Sala envió a sus amigos dentro de la avioneta: "Qué miedo que tengo"

Esta mañana a primera hora podíamos conocer que la avioneta en la que Emiliano Sala viajaba a Cardiff tras despedirse de sus compañeros en Nantes una vez se había hecho oficial su traspaso por el conjunto británico.

Pasaban las horas y seguía sin saberse nada del joven jugador argentino y en Cardiff y en Nantes aficionados de uno y otro equipo le rendían un sentido homenaje aunque todavía no se ha podido establecer ninguna certeza respecto a su estado ni a su paradero.

A última hora de la noche en España, el Diario Olé argentino ha hecho pública una nota de voz de Emiliano Sala dentro de la avioneta que le envió a sus amigos a través de Whatsapp.

"Hola hermanitos, ¿cómo andan? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas y cosas... si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar alguien a buscarme porque no me van a encontrar... papá... qué miedo que tengo", dice Emiliano en dicha nota de voz.