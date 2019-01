Una mujer da a luz tres niños: dos concebidos de forma natural y uno, por fecundación in vitro

La británica Beata Bienias no esperaba quedarse embarazada ya de forma natural. Después de intentarlo durante una década y con 36 años ya cumplidos, decidió intentarlo a través de la fecundación in vitro sin saber que antes ya se había quedado embarazada: "En la clínica de fertilidad me dijeron que no podía tener relaciones sexuales los cuatro días antes de la fecundación, ya que el tratamiento hormonal hace que se fertilicen más óvulos de lo normal pero creo que debimos haberlo hecho, porque en la exploración se puede ver que los mellizos fueron concebidos en algún momento de la semana antes de la transferencia de embriones", relata la mujer a medios ingleses. El pasado 13 de diciembre, cuando se encontraba en la semana 34 de gestación, Beata dio a luz a los tres niños en el Royal United Hospital de Bath: Amelia, por fecundación asistida, y los mellizos, Borys y Matylda, concebidos naturalmente.

Para poderse someter al tratamiento, Beata tuvo que perder peso. Durante 2017 perdió más de 30 kilos en seis meses: "Estaba muy motivada porque quería quedarme embarazada. Perder el peso me hizo muy feliz y estaba realmente orgullosa de que mi peso bajara y bajara cada semana. Era brillante", señala. Ahora sí que no puede ocultar la alegría: "No podía ni imaginar qué significaría ser madre de tres niños de repente pero estoy tan feliz".



La experta en fertilidad Emma Cannon describe su embarazo como "casi imposible" en el diario Daily Mail: "Nunca he encontrado a nadie que haya concebido naturalmente antes o en el momento de la transferencia de embriones y luego se haya quedado embarazada mediante la fecundación in vitro", señala. Sí recuerda algún caso de alguna familia que, mientras se sometía al tratamiento, concibió de forma natural y, por lo tanto, se interrumpió la vía in vitro.