'Congelan' un plató para mostrar las consecuencias de las tormentas heladas

The Weather Channel lo ha vuelto a hacer. Después de mostrarnos cómo actúa una tormenta eléctrica, qué es lo que sucede cuando un huracán de categoría cinco asola tu localidad o cómo se propagan los incendios forestales a través de nuevas tecnologías como la realidad mixta inmersiva, el canal de televisión estadounidense ha vuelto con un nuevo reportaje.

En esta ocasión, y aprovechando la ola de frío que asola a la costa este de Estados Unidos, el meteorólogo Jim Cantore ha dado a conocer las consecuencias de las tormentas heladas en el día a día de la sociedad estadounidense. Todo ello a través de un reportaje, apoyado en la realidad mixta, mediante el que el plató de televisión de The Weather Channel se ha convertido en una calle cualquiera de una de estas localidades afectadas.

Los peligros de las tormentas heladas

Después de analizar cómo se producen las tormentas heladas a 2.000 metros de altura, Cantore decide descender hasta la superficie a través de un ascensor virtual, donde ofrece más detalles sobre la lluvia engelante. Tras llegar al nivel del mar, el meteorólogo comienza a hablar sobre la ola de frío que está teniendo lugar en los distintos estados de la costa este del país y cómo este fenómeno natural está ayudando a que las calles de numerosas ciudades estén completamente congeladas.

A continuación, Cantore habla sobre los peligros de este tipo de tormentas. Desde las carreteras y el pavimento congelado, que incrementa la posibilidad de accidentes tanto entre turismos como entre viandantes, hasta la formación de estalactitas. Tras hablar sobre estas últimas, una estalactita cae cerca del meteorólogo, que hace todo lo posible para evitar la colisión.

Desde árboles que se caen hasta autobuses que no pueden frenar

Pero no solo eso. El presentador también alerta que este proceso también provoca que todo lo que nos rodea es mucho más vulnerable. Para ello pone como ejemplo la rama de un árbol, que cae frente a Cantore y daña tanto el mobiliario público como el tendido eléctrico. Por último, el meteorólogo escucha la bocina de un autobús que se aproxima rápidamente a su posición.

Todo ello para recordar que no es recomendable conducir bajo estas condiciones. Por esa misma razón, Cantore pide a la audiencia de The Weather Channel que no salga a la calle en estas condiciones para evitar cualquier tipo de complicación. Este reportaje, que pertenece a una serie de vídeos que narran los distintos fenómenos meteorológicos, ha sido posibles gracias al acuerdo del canal de televisión con The Future Group. Una compañía noruega, especializada en las transmisiones en directo apoyadas en la realidad mixta inmersiva (IMR), que se aprovecha del motor de Unreal Engine para recrear las escenas y objetos en 3D.