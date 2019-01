La plantilla del Metro de Barcelona irá a la huelga los 4 días del Mobile

Los trabajadores del Metro de Barcelona han decidido este jueves en asamblea llevar a cabo paros parciales los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC), para reclamar, entre otras medidas, una mejor gestión de los casos de empleados afectados por amianto.

El comité de empresa ha convocado hoy dos asambleas, una por la mañana y otra por la tarde, en la que los trabajadores han votado a favor de parar dos horas por turno, aunque aún no se ha decidido el horario.

De esta manera, si las negociaciones con la dirección de Metro de Barcelona no llegan a buen puerto, el Mobile World Congress deberá enfrentarse un año más a problemas de movilidad en la ciudad, que espera recibir esos cuatro días a más de 100.000 visitantes de todo el mundo.

Una de las principales razones que han llevado al comité de Metro a convocar esta huelga es la inquietud de la plantilla por cómo la dirección está gestionando todo lo relativo a los casos detectados de empleados afectados por el contacto con el amianto en su puesto de trabajo.

Los sindicatos creen que la empresa "no está dando la información adecuada", "le está quitando hierro al asunto" y no garantiza que todos los empleados que quieran puedan pasar revisiones médicas.

"La dirección no toma en consideración algunos informes médicos, que especialistas consultados por la parte social ven claro que son patologías derivada de la exposición al amianto en su estadio inicial. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay más afectados que los que la dirección ha reconocido, tratando de minimizar el problema", sostiene el comité.

La representación sindical exige que se incluya a toda la plantilla, sin excepciones, en el grupo de riesgo por exposición al amianto y que se informe de forma periódica de las actuaciones que se llevan a cabo para solventar esta problemática.

Por otro lado, el comité reivindica mayores derechos para los trabajadores de la bolsa de verano y denuncia que la compañía ha llevado a cabo "despidos sin causa y sin ningún tipo de argumentación".

La versión de TMB

En un comunicado, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) critica que los sindicatos hayan "impuesto" una decisión "que va contra los intereses" de la ciudad y también que la decisión se haya tomado en unas asambleas "con escasa asistencia" (menos del 15 % de la plantilla), optando además por "el máximo perjuicio al servicio con el mínimo descuento salarial".

La compañía asegura que no hay motivos laborales para un conflicto, tiende la mano al diálogo con los sindicatos y recuerda que el convenio colectivo "se está aplicando de manera constructiva y favorable a la plantilla". Según TMB, no solo no ha habido despidos sino que la plantilla ha aumentado en 237 personas desde 2009.

La empresa defiende asimismo que está desarrollando el plan de gestión de materiales con contenido de amianto "con el máximo rigor y en diálogo permanente" con la plantilla, siguiendo todos los protocolos de salud y en contacto con la Agencia de Salud Pública. Asegura, en este sentido, que "no existe riesgo de exposición a fibras de amianto ni para los trabajadores ni para los usuarios".