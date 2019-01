¿Dónde está Guaidó? Ni su padre lo sabe

Wilmer Guaidó, padre del líder opositor que este miércoles se autoproclamó presidente interino de Venezuela, ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER que no sabe dónde está hijo. No ha podido hablar con él desde que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, asumiera formalmente las competencias del ejecutivo nacional para, dijo "lograr el cese de la usurpación y un gobierno de transición" en Venezuela. "No he hablado con él todavía", explicaba Wilmer a la SER, que se enteró de que su hijo se había autoproclamado presidente de Venezuela mientras participaba en una manifestación en la Plaza de España de Tenerife, la ciudad donde vive desde hace 16 años: "Me emocioné mucho cuando se juramentó como presidente".

El padre de Juan Guaidó asegura que Nicolás Maduro no ganó unas elecciones justas en Venezuela: "Eso sí que fue una autoproclamación de Maduro, fueron elecciones injustas". Por eso Wilmer pide que España apoye la acción de si hijo: "España sabe la situación de Venezuela y sabrán a quién apoyar. Siempre España ha sido muy correcta en las relaciones con Venezuela y estará de acuerdo en que no hubo elecciones libres, que Maduro es un usurpador y que ocupa un cargo que no le corresponde".