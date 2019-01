La máquina vuelve a vencer al humano: AlphaStar arrolla a los profesionales de 'StarCraft II'

En febrero de 1996, Deep Blue se convertiría en el primer ordenador capaz de vencer a un campeón del mundo de ajedrez con un ritmo de juego lento. Concretamente a Gary Kaspárov, una de las leyendas de este deporte. Desde entonces, la comunidad científica ha entrenado a la inteligencia artificial para que esta pueda imponerse al humano en distintos campos.

Entre estos proyectos destaca AlphaStar. Un sistema de inteligencia artificial, desarrollado por DeepMind (Google), que desde hace varios años se dedica a enfrentarse a equipos profesionales de distintos videojuegos con el objetivo de vencerles. Después de mostrar su habilidad en juegos como el go, el shogi o el clásico ajedrez, este ordenador se ha enfrentado a un equipo del clásico 'Starcraft II'.

La primera máquina capaz de ganar a profesionales de Starcraft II



Según ha dado a conocer la compañía a través de un comunicado publicado en su página web, AlphaStar jugó un torneo el pasado mes de diciembre contra los jugadores profesionales de 'Starcraft II' Grzegorz "MaNa" Komincz y Dario "TLO" Wünsch. Todo ello con el objetivo de mostrar su habilidad y convertirse en la primera máquina capaz de vencer a un jugador profesional de este videojuego.

Y lo consiguió a la primera. A pesar de estar todavía en fase de desarrollo, la máquina le endosó un contundente 5-0 a 'MaNa', considerado uno de los mejores jugadores del mundo en este videojuego, gracias a la llamada red neuronal de convolución. A continuación le llegó el turno a TLO, quien consiguió vencer a la máquina en una ocasión pero que no tuvo nada que hacer contra su rival digital. Por lo tanto, AlphaStar se impuso al dúo con un global de 10-1.

Las condiciones especiales del torneo

Dado que AlphaStar tan solo entrena contra la raza Protoss, los profesionales tuvieron que jugar con esta estirpe para adaptarse a su estilo de juego durante el desarrollo del torneo. Mientras que MaNa parecía más preparado para su enfrentamiento, ya que jugaba con esta raza de forma habitual, TLO jugó en desventaja porque normalmente compite con la raza Zerg.

Gracias a su experiencia contra este tipo de especies, la inteligencia se impuso a los profesionales con aparente facilidad. Una actuación que sorprendió a los jugadores, quienes destacaron la forma de jugar tan humana de AlphaStar: "Me impresionó ver cómo AlphaStar hacía movimientos avanzados y estrategias distintas en todas las partidas, usando una forma de jugar muy humana que no me esperaba. Me he dado cuenta de cómo mi forma de jugar depende de forzar al contrincante a cometer errores y ser capaz de sacar partido de las reacciones humanas, así que esto le ha dado una nueva perspectiva al juego para mí".