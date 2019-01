Rivera, sobre su apoyo público a candidatos a primarias en Cs: "Yo tengo mi opinión"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho oídos sordos a las críticas vertidas por varios precandidatos en el proceso de primarias que Ciudadanos va a activar en los próximos días. Estos aspirantes, algunos de los cuales no han querido ser identificados, aseguran estar molestos porque el líder naranja apoye en público a algunos candidatos concretos que también participan en esas elecciones internas.

Rivera ha dicho que respecto a este asunto tiene "poco que decir: que concurran y que gane el mejor". El líder del partido liberal sí ha defendido su posición pública con respecto a algunos candidatos. "Yo claro que tengo opinión", ha dicho Rivera quien aclaraba que sabe el trabajo que han hecho algunos candidatos: "no me he escondido, cuando hablo del trabajo realizado. Hay gente que ha realizado un magnífico trabajo estos cuatro años y no les voy a decir que no lo han hecho. Supongo que si somos compañeros y militantes el trabajo bien hecho nos parecerá bien reconocerlo a todos", ha concluído.

Para el líder del partido, "otra cosa es que, efectivamente, cada uno tenga derecho a votar a quien quiera, a presentarse e, insisto, no creo que haya ningún partido político hoy en España que pueda decir abiertamente 'aquí hay primarias', 'aquí se vota', 'aquí se escoge a los cabezas de lista con todas las garantías".

Y es que Rivera ha defendido que Ciudadanos tiene "la ventana de ser el partido más democrático de España porque hacemos primarias. Otros no las realizan". Además ha asegurado que el hecho de que haya candidatos independientes no deja de ser "la muestra" de que este partido "está abierto no solo a militantes sino a la gente con talento de la población civil".

La Ejecutiva de Ciudadanos ha propuesto este lunes que el día 8 de febrero se realice la votación telemática referida a las elecciones primarias para elegir al candiato a las europeas, que también serán el 26 de mayo de este año. En este momento, solo ha anunciado que se presentará a las mismas el responsable económico del partido, Luis Garicano. En caso de no haber más candidaturas, se suspendería la votación y él sería el candidato.

Sobre las primarias para la elección de los candidatos muncipales y autonómicos de momento la dirección del partido no ha fijado el calendario. Estaban previstas para este mes de enero, se retrasaron a febrero y hoy Rivera ha dicho que podrían alargarse incluso a marzo.