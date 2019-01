El Getafe impugna el acta de Estrada Fernández tras lo sucedido ante el Valencia en Mestalla

Este martes se pudo ver como toda la tensión que ha habido en estos últimos días entre el Getafe Club de Fútbol y Valencia Club de Fútbol saltaba por los aires tras el pitido final y la remontada valencianista.

A las 01:30 horas de la madrugada se hacía público el acta arbitral del partido escrito por el colegiado encargado de impartir justicia durante el choque, Xavier Estrada Fernández.

En dicho acta, claramente se podía ver como salía más perjudicado el Getafe, pues, habiendo un jugador expulsado por equipo, en dicho acta se reflejaban actitudes antideportivas por parte de Damián Suárez y Jaime Mata.

Es por ello que el equipo presidido por Ángel Torres ha impugnado el acta de Estrada Fernández porque consideran que en dicho acta no se refleja todo lo sucedido y se han obviado ciertas actitudes negativas por parte de no sólo jugadores del Valencia, si no también de miembros de seguridad del club y diversos empleados del equipo ché.

Cabe destacar que el cuadro madrileño ha aportado cinco vídeos como prueba y base sólida de su disconformidad. Tenía hasta las 14:00 horas de este miércoles para impugnar el acta y así lo ha hecho en el plazo debido. Ahora toca quedar a la expectativa para ver si la juez única de competición decide este viernes si los vídeos son prueba concluyente para determinar unas sanciones u otras.

