Desconecta por error al paciente equivocado pensando que era su hermano

El pasado 15 de julio de 2018, un hombre llamado Freddy Clarence Williams, de 40 años, ingresaba en el Hospital St. Barnabas de Nueva York (Estados Unidos) como consecuencia de una sobredosis de drogas que le provocó daños irreversibles en el cerebro, tal y como recoge The New York Post.

Tras el ingreso, los empleados del hospital consultaron su tarjeta de la seguridad social para contactar con algún familiar y comunicarle el estado de Williams. Después de rastrear la red en busca de posibles parientes, el equipo dio con una de sus hermanas, a quien decidieron llamar para comunicarle que Frederick Williams había sido ingresado con serios riesgos vitales.

La mujer decidió desconectar a su hermano

Nada más colgar el teléfono, Shirell Powell salió corriendo para el Bronx. Tras llegar al hospital, el equipo médico le informó que el daño cerebral era importante y que no tenía muchas probabilidades de sobrevivir. A pesar de que le costó verificar que era su hermano, ya que estaba completamente entubado y mostraba una importante hinchazón, Powell acabó reconociendo que el hombre que estaba postrado sobre aquella cama era Williams.

Pasados dos días, el equipo médico decretó que su estado era de muerte cerebral. A pesar de ello, Powell mantuvo la esperanza y decidió mantener a Williams con vida. Después de dos semanas ingresado, y al ver que su hermano no mostraba ninguna mejoría, Powell autorizó al hospital a desconectar el respirador y dejar morir a su hermano.

Habían desconectado por error a otro paciente

Después de desconectar a Williams, Powell recibió la llamada del médico forense encargado del caso de su hermano. Según relata la protagonista de la historia en declaraciones a The New York Post, el médico le notificó que su hermano estaba vivo en una cárcel y que habían desconectado a otra persona de edad similar y un nombre prácticamente idéntico. Mientras que el paciente fallecido se llamaba Frederick Clarence Williams, el hermano de Powell era Frederick Williams.

Por esa misma razón, la mujer decidió volver a ver una vez más el cadáver de su hermano con el objetivo de verificar si el forense estaba en lo cierto. Después de ver al paciente una vez más, que ya no contaba con la hinchazón con el que llegó al hospital ni con los aparatos médicos con los que le vio por primera vez, la mujer determinó que el forense había dicho la verdad. A pesar de su parecido, el hombre al que habían desconectado no era su hermano.

Su hermano había sido arrestado semanas atrás

Después de investigar acerca del paradero de su hermano, al que hacía tiempo que no veía, la mujer descubrió que había sido arrestado el 1 de julio en Manhattan. Al descubrir que su hermano estaba vivo, Shirell fue a su audiencia judicial en la Corte para verle la cara: "No me lo podía creer, fue un alivio".

Tras contarle la historia, Powell ha decidido interponer una demanda judicial contra el hospital por daños y perjuicios. La mujer pedía una recompensa por todo el estrés y el sufrimiento que pasó durante estas semanas y por haber tenido que tomar la decisión de desconectar el respirador de un desconocido. No obstante, el hospital no considera que la reclamación esté justificada, por lo que los jueces serán los encargados de solucionar el asunto en los próximos meses.