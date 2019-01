"España les honra de nuevo"

Su apoyo a la República les supuso la expulsión de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la retirada de sus méritos y el exilio. Hoy el Gobierno, en una ceremonia muy emotiva en la sede de la Academia, ha devuelto los honores a siete científicos represaliados por el franquismo: el químico Enrique Moles, el astrónomo Honorato de Castro, el ingeniero de minas Enrique Hauser y el aeronaútico Emilio Herrera, a los físicos Pedro Carrasco y Blas Cabrera - anfitriones de Albert Einstein en España - y al entomólogo Ignacio Bolívar.

Su nieto Antonio Bolívar, de 77 años, que ha hablado en nombre de los familiares, ha entregado a la Academia la medalla que acreditaba a su abuelo como miembro y que ha traído desde Méjico. El protocolo de la institución, del siglo XIX, establece que sea devuelta en caso de fallecimiento. Antonio no ha podido cumplir con la norma hasta hoy: "Devuelvo, como era obligado hacerlo, la medalla número dos de la Academia que le fue asignada hace 100 años a Ignacio Bolívar. Pensamos que con este hecho simbólico los siete científicos agraviados vuelven a esta casa de pie, con la frente en alto y la mirada serena. España los honra de nuevo".

En su discurso, cargado de emoción y que ha llenado de lágrimas los ojos de muchos de los asistentes, Antonio ha leído también un poema escrito en 1939 por Pedro Garfias cuando viajaba en un barco a rumbo a Veracruz tras abandonar España:

España que perdimos, no nos pierdas;

guárdanos en tu frente derrumbada,

conserva a tu costado el hueco vivo

de nuestra ausencia amarga

que un día volveremos, más veloces,

sobre la densa y poderosa espalda

de este mar, con los brazos ondeantes

y el latido del mar en la garganta.

La vicepresidenta del Gobierno, que ha presidido el homenaje, ha reconocido que este es "un acto de justicia que llega tarde" pero "no hay paz sin justicia", ha añadido. Carmen Calvo ha hecho un alegato en favor de la Memoria Histórica como instrumento para reparar injusticias, "cerrar heridas con la verdad", y defender los valores democráticos: "España no puede volver” a una situación en la que no haya pluralismo y en la que vuelva a ocurrir “la tragedia que supone desprendernos de los mejores".

El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha subrayado que el reconocimiento y la reparación a estos siete científicos debe servir para "poner en valor la importancia de la ciencia y la innovación para un país". Citando a Ramón y Cajal el ministro ha asegurado que "la posteridad duradera de las naciones es obra de la ciencia y de sus múltiples aplicaciones al fomento de la vida y de los intereses materiales".