El futuro de Neymar Jr. sigue siendo uno de las incógnitas que más recorrido tienen en el mundo del fútbol. Desde hace meses se especula con que el brasileño no está del todo contento en París y, merced a la explosión de Mbappé, quizás el PSG no diría que no a una suculenta oferta económica por el 10 carioca.

Hace pocas semanas se llegó a afirmar que Neymar había llamado al Fútbol Club Barcelona para poder regresar al equipo catalán en el futuro, al igual que también continúan los incesantes rumores acerca de una posible marcha del brasileño al Real Madrid.

Este jueves, Neymar ha estado en Barcelona, y a su llegada al aeropuerto, se le ha preguntado sobre si llamó al Barça para volver y su contestación no ha podido ser más contundente. "No me toques los cojones".