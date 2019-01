Zverev se une a las críticas al nuevo formato de la Davis: "No me gusta nada"

El tenista alemán Alexander Zverev dejó claro que no le gusta "nada el nuevo sistema" de la Copa Davis que ha sustituido al tradicional de la competición y mostró su deseo de que dentro de un par de años se vuelva al anterior.

"No me gusta nada el nuevo sistema. Me gustaría que después de uno o dos años se dijese: 'Muy bien, esto no funciona tan bien como se había pensado, y que realmente se pudiese recuperar el antiguo sistema partidos en casa'", comentó Zverev en un vídeo publicado por la Federación Alemana de Tenis.

Para el número tres del mundo, la competición de países ha perdido "un poco" de valor con este nuevo sistema impulsado por Gerard Piqué y su empresa Kosmos y por el que 18 países se disputarán la 'Ensaladera' en Madrid del 18 al 24 de noviembre.

Seis ya están clasificados directamente, los otros doce saldrán de los ganadores de las eliminatorias que se disputan a partir de este viernes y en las que está implicada una Alemania, que debe eliminar a Hungría bajo el liderazgo del propio Zverev.

"Me encanta estar aquí con los chicos, prepararnos juntos toda la semana y jugar en Alemania contra otro país. Realmente me encanta, espero que eso vuelva otra vez", subrayó el ganador del último 'torneo de maestros'.