El Supremo confirma siete años de cárcel por abusar de una compañera de trabajo

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar una condena de siete años de prisión para un violador reincidente que abusó sexualmente de una compañera de trabajo mientras dormía. La víctima relató los hechos hace un año a la Cadena SER, explicando que tardó casi un año en denunciar los hechos, compartiendo oficina con su agresor, porque en el trabajo “no me sentí muy protegida, tuve que pensarlo porque me podía dificultar mi situación laboral, era un compañero de trabajo”.

Los hechos, según declara probado en sentencia firme, ocurrieron a principios de 2015 en Madrid: el acusado ofreció su casa a su compañera de trabajo para dormir después de haber estado tomando copas y evitar así coger el coche para abusar sexualmente de ella mientras dormía. La mujer despertó en pleno asalto y consiguió deshacerse del agresor, descubriendo también que lo estaba grabando todo con un móvil.

La víctima, tal y como explicó a esta emisora, tardó casi un año en denunciar los hechos por miedo a que una denuncia pudiese afectar negativamente a su situación laboral, compartiendo mientras oficina con su abusador: “Suponía estar constantemente alerta, tener en todo momento localizado donde estaba esta persona para no cruzarme, no verle. Cuando bajaba la guardia y me lo encontraba lo que se producía era un terror, pánico, empezaba a temblar, a pasarlo realmente mal”, explicó entonces.

La propia sentencia de la Audiencia de Madrid que ahora confirma el Tribunal Supremo, con Miguel Colmenero como ponente, explicó que la mujer no denunció inmediatamente “para que no se enteraran en el trabajo”, y avalaba la versión de la mujer: “La tardanza en poner la denuncia no es que haga suponer que se trata de una denuncia falsa, sino que muy al contrario obedece a una situación anímica perfectamente comprensible”, dijeron entonces los magistrados.

Violador reincidente

Para cuando fue denunciado, este hombre ya había sido condenado en el pasado a cuatro años de cárcel por violar a una amiga que se había quedado a dormir en su casa en las mismas circunstancias en 2007. En este segundo proceso, uno de los responsables de la empresa en la que trabajaban los dos aseguró que “ya había rumores de que tenía antecedentes, pero le habían vuelto a contratar después de un tiempo desaparecido”.

En declaraciones a la Cadena SER en marzo de 2018, la víctima de este caso de abusos explicó el apoyo que recibió en el trabajo una vez conocidos los hechos: “Por parte de algunos compañeros que lo sabían todo el apoyo, cien por cien, pero por parte de los superiores, los que podían decidir algo sobre nuestro futuro laboral, no he sentido para nada ninguna protección, todo lo contrario, cuestionárseme y hacerme ver que si esto había pasado es porque yo había sido una ingenua o algo así”.