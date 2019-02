Carrusel Confidential: LaLiga negocia un patrocinio para premiar al MVP de cada partido

LaLiga negocia un patrocinio para premiar al MVP de cada partido, al estilo del Mundial de Rusia. La entidad que preside Javier Tebas negocia con una marca muy famosa extranjera de cerveza para que la próxima temporada se entregue al final de cada partido el premio al mejor jugador de ese encuentro, según ha podido saber Carrusel Confidential.

LaLiga también se ha sentado con Kelme y, más recientemente, con Puma para que el balón del próximo año sea de esta firma alemana, pero el patrocinio con la marca de cerveza es más complicado.

Hay un punto en la negociación que tiene preocupado a LaLiga: no ven claro que clubes como el Madrid acepten que sus jugadores reciban el premio de esa marca de cerveza. Y claro, si los jugadores de un club tan importante no van a recoger en toda la temporada ninguno de los trofeos individuales que ganen, el contrato pierde valor.

De ahí que ahora mismo tengan cerrada la infografía que saldría en la pantalla “La marca X elige a Fulanito como el mejor del partido", pero está muy en el aire la parte diferencial del acuerdo, que es ver al jugador de turno recibir físicamente el premio.

Es una más de la guerra Madrid-Liga. Los blancos son el único club de primera cuyo cuerpo técnico no atiende a la televisión con derechos en la previa, que están en el juzgado por la tipografía de las camisetas, que la liga dejó de hacer su gala anual porque los jugadores blancos y los del Barca se negaban a recoger los premios que ganaban.... Este conflicto no para y afecta incluso a los patrocinios.

La sede de la Supercopa italiana pudo ser la de la española

Hace un par de semanas se disputó la SuperCopa de Italia en Arabia Saudí entre Juve y Milan y con el revuelo que supuso la discriminación en las gradas con las mujeres. Recordaréis que no podían acceder a las mejores entradas y sólo acompañadas de hombres.

Pues bien, Carrusel Confidential puede confirmar que esa Supercopa pudo ser la española. Ya dijo Rubiales en El Larguero que tienen ofertas del extranjero, que miran diferentes formatos, y repetimos: la sede de la Supercopa italiana pudo ser la de la española.

La Federación lo rechazó. Sobre la mesa de la Ciudad del fútbol estuvo la oferta (muy suculenta, por cierto) para que nuestra Supercopa se hubiera jugado en suelo saudí pero se declinó precisamente por esta situación que se vive en el país árabe. Una Supercopa, que como todo el mundo sabe acabaron jugando Barça y Sevilla en Tánger tras una oferta inferior, pero éticamente más correcta.

El caso Reus: la Federación cree que LaLiga ha sobrepasado sus competencias

Ayer al club catalán no le concedió la cautelar el TAD, un tribunal con guerras internas, el funcionariado al borde de la dimisión y con una crisis enorme de credibilidad porque hace nada, por primera vez en años, un club, el Levante, se enteró por la prensa y no por el tribunal de una decisión oficial. Hablamos del 'caso Chumi' y aunque esto es algo grave que no pasaba con el anterior presidente, Enrique Arnaldo, volvemos al tema Reus.

La RFEF no entiende la postura de LaLiga. Creen que se ha saltado todas las competencias existentes y que lo normal si había delito era sancionar al Reus en junio, cuando acabe la competición, pero nunca bajarlo a mitad de temporada.

El juzgado de lo social número 1 de Reus denegó la cautelar que solicitó Querol para suspender su relación laboral con el club hasta que le permitieran ser contratado o cedido a otros clubes. El jugador ya es del Cádiz, pero al leer el auto que aportamos queda la sensación de que el tema Reus no es blanco o negro, tiene grises, y por eso los jueces ordinarios no son tan contundentes en sus resoluciones como el juez de disciplina que pone LaLiga.

¿Quien va a ser el lateral español de moda el próximo verano?

Las secretarías técnicas de los equipos más grandes está apuntado en rojo el nombre de Alejandro Grimaldo. El lateral zurdo del Benfica, que salió de la cantera del Barça, y al que Portugal ya se le ha quedado pequeño

En un verano muy de laterales izquierdos, Marcelo y las dudas del Madrid, la marcha segura de Filipe y casi segura de Lucas en el Atleti y la renovación De Alba por el Barça adelantada por Carreño, Carrusel Confidential puede dar el nombre de 3 equipos que han tanteado al jugador y ya saben que el Benfica no vende barato.

Sí, dos de los equipos ya llegaron incluso a hacer oferta por él: La Juventus y el Nápoles. Y el tercero es el Atlético de Madrid que ha intensificado el seguimiento en los últimos meses.

No obstante, es difícil que veamos a Grimaldo en la selección porque su marcha del Barça se debió, fundamentalmente, a su nula relación con Luis Enrique, que acabó con la salida del internacional en todas las categorías inferiores.