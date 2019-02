Guaidó afirma que se ejerce "alta presión" para que el ejército permita la entrada de ayuda humanitaria

En el día en que terminaba el plazo de ocho días dado por España y otros países de la Unión Europea para que Nicolás Maduro convocara elecciones presidenciales y en el que estas naciones han reconocido oficialmente a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, la enviada especial de la SER a Venezuela, Ana Terradillos, ha entrevistado a Guaidó, quien ha afirmado que se está ejerciendo “alta presión” para que los militares permitan la entrada de ayuda humanitaria.

Señor Guaidó, buenos días. Además del reconocimiento legítimo que ha hecho Europa, ¿esperaba que fijasen una fecha para la salida de Nicolás Maduro?

La salida de Maduro la fijamos los venezolanos, creo que es importante. Parte de años de sacrificio de construcción del momento venezolano ha sido construir mayoría, el tener respaldo absoluto del pueblo de Venezuela. Este respaldo de Europa, de España, viene a acompañar ese esfuerzo y el reconocimiento a nuestra Constitución al rescate de nuestra democracia, a que vivimos en una dictadura y a que podemos salir muy pronto de esto con base al respaldo popular, a nuestra Constitución y por supuesto a la legitimidad y a la cooperación internacional.

¿Cuánto se da de plazo para convocar elecciones?

Bueno, todavía vivimos en una dictadura en Venezuela. Estamos hablando del cese de la usurpación para tener las instituciones reconstruidas que nos permitan tener una elección realmente libre que de paso no solamente a la confianza a la estabilidad del país, a la gobernabilidad, a atender la necesidad humanitaria sino también tener esas elecciones que den a mucha inversión, a la generación de empleo y a reestablecer los servicios públicos en Venezuela, hoy devastados, entre otras cosas.

¿Pero no tiene ningún plazo? Se hablaba de 9 meses…

Se habla de cuando tengamos la capacidad de realizar una elección realmente libre. Ojalá que puedan ser 9 meses, 6 meses, un año. Esperemos que sean lo más pronto posible porque ese es nuestro mandato como presidente interino

¿Hay negociaciones con los militares para que entre la ayuda humanitaria?

Hay conversaciones con todos los niveles para que no solamente entre sino para abrir el canal humanitario. No solamente para que ingrese una ayuda que es necesaria para atender a la población más vulnerada del país, que son 300.000 sentenciados a muerte si no entra con urgencia esa ayuda y no solo solamente negociaciones sino alta presión con los responsables de que ingresen, que son las fuerzas armadas.

¿Antonio Ledezma podría ser un buen embajador?

Hay muchos venezolanos que van a ser buenos embajadores y que vamos a designar muy pronto.

Saludos desde la Cadena SER

Un gran abrazo