Rivera pide a Sánchez celeridad para ayudar a Guaidó tras la "rectificación" del Gobierno

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el hecho de que Pedro Sánchez haya reconocido este lunes a Juan Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela es una rectificación por parte del jefe del Ejecutivo español. Rivera aplaude este movimiento después de que desde que Guaidó diera un paso al frente exigiera a Sánchez que le reconociera.

El líder del partido naranja ha pedido tanto a España como a la Unión Europea que ayuden a Guaidó y pongan a su disposición "todo lo que necesite" para que se celebren "cuanto antes" unas elecciones "libres y justas" en Venezuela.

Rivera, que ha comparecido ante la prensa tras la reunión del Comité Permanente del partido, ha defendido que "la inmensa mayoría de los españoles" y el pueblo venezolano "han obligado" a Sánchez a "rectificar" y que, después de ese reconocimiento a Guaidó, es el momento de que los países le den el correspondiente respaldo para que pueda liderar la transición democrática en Venezuela.

El presidente de Ciudadanos ha pedido "cerrar el círculo" contra Nicolás Maduro a quien ha reclamado públicamente que "no alargue su régimen", sino que "se rinda y se marche", facilitando así lo que quiere "la mayoría del pueblo venezolano", esto es, "urnas y no conflictos".

"Si no tiene apoyo internacional ni de su pueblo, Maduro se acabará rindiendo", ha augurado Rivera. "Los países tenemos que ser generosos con Venezuela y, llegados hasta aquí, no se puede levantar el pie del acelerador",ha subrayado.

Rivera evita pronunciarse sobre una intervención militar

Preguntado sobre si apoyaría una intervención militar en Venezuela, como plantea Estados Unidos, Rivera ha respondido que eso es "un futurible que no está encima de la mesa ahora". "Avanzar posiciones que posiblemente no sucedan no tiene mucho sentido en este momento", ha defendido.

Por último, a la pregunta de si el jefe del Ejecutivo le había llamado antes de su declaración de esta mañana en la Moncloa anunciado el reconocimiento de España a Guaidó, Rivera ha lamentado que no y ha censurado que Sánchez no se ponga en contacto con los líderes de la oposición para ningún asunto de Estado. "Lo lógico sería que tuviera capacidad de diálogo y que no fuera un sectario", ha remachado.