'Vis a vis' se despide para siempre: "Es lo que la serie se merece"

Cuando Antena 3, FOX y Globomedia anunciaron el acuerdo para la producción de la tercera temporada de 'Vis a Vis', la Marea Amarilla, como así se conoce al fandom de esta serie, celebró la noticia con gritos de júbilo. Pero también hubo una corriente que no veía con buenos ojos retomar una historia que ya había sido contada. "Esto es estirar el chicle", pensaron los más escépticos.

Sin embargo, 'Vis a vis' regresó a la pequeña pantalla, esta vez en una de pago, siendo fiel a su esencia y yendo un paso más allá en la historia de esas mujeres tan singulares que estaban encerradas en la cárcel más corrupta de todas.

Este lunes, 4 de febrero, 'Vis a vis' cierra su cuarta temporada y se despide para siempre (por segunda vez) de su incondicional público. "Todavía no me lo creo", asegura Maggie Civantos a CadenaSER.com. "Tengo la sensación de que no es el final. Con las plataformas de 'streaming' las series van resurgiendo en otros países, reviviendo por temporadas. Entonces es una sensación contradictoria".

"Hay cosas que no terminan nunca", dice Najwa Nimri. "Pero me siento agradecida. Por primera vez en mi carrera, lo siento de una manera profunda y real".

"Un final digno tiene que ser más pronto que tarde"

Tanto Maggie como Najwa entienden la decisión de FOX y Globomedia. Ambas saben que 'Vis a vis' es una serie que podría tener una quinta, una sexta e incluso una décima entrega, pero también son conscientes de que eso podría terminar pervirtiendo la historia o, lo que es peor, alterar su recuerdo.

"La serie está funcionando como para poder alargarla eternamente", afirma la actriz encargada de dar vida a la icónica Zulema. "Pero terminamos por todo lo alto en lugar de seguir alargando algo que en algún momento dejaría de ser lo que era".

Y añade Civantos: "Hay que acabar en un punto álgido porque es lo que la serie se merece. Hay que ser muy valiente para no pensar en los efectos económicos y pensar en lo artístico y en el respeto por esta historia. Sé que muchos seguidores de la serie se han quejado porque quieren seguir disfrutando de 'Vis a vis', pero hay que pensar que un final digno tiene que ser más pronto que tarde".

"Gracias a 'Vis a vis' mi carrera es otra"

Hay proyectos que son una línea más en el currículum de una actriz, pero hay otros que marcan la diferencia y suponen un punto de inflexión, como lo fue 'Vis a vis' para Maggie Civantos.

"'Vis a vis' ha sido mi proyecto: Macarena [su personaje], mis compañeras, lo que hemos vivido…todo ha sido muy especial. Ha sido un ejemplo de compañerismo, generosidad y pasión por nuestro trabajo", explica. "'Vis a vis' nos ha pillado a cada una de nosotras en un punto muy concreto de nuestras carreras. En mi caso supuso un antes y un después. Me dio una visibilidad que me estaba costando mucho conseguir y gracias a la serie mi carrera ahora es otra".

"Gracias a 'Vis a vis' he vuelto a engancharme de una manera muy rotunda, conectando con la nueva generación, pero, sobre todo, me he enganchado a los nuevos tiempos", manifiesta Najwa Nimri.

"'Vis a vis' forma parte del mundo"

Las pocas series que consiguen permanecer en la memoria colectiva son aquellas que logran sobrevivir con el paso de los años. No cabe duda de que 'Vis a vis' pasará a la historia de la ficción española por demostrar que España también es capaz de hacer otro tipo de ficción.

"'Vis a vis' ya forma parte del mundo. Ha dejado de ser local para ser global, como funciona el mundo hoy en día", dice al respecto Nimri, a lo que Maggie agrega lo siguiente: "Se demandaba una ficción más arriesgada en el prime time de la televisión española y me siento muy orgullosa de haber formado parte de ese cambio. Después han venido muchas series que se han unido a este movimiento, pero 'Vis a vis' ha sido la precursora de esta buena racha".