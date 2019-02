Interior revoca la declaración de utilidad pública a la asociación ultra HazteOir

Interior ha revocado la declaración de utilidad pública a la asociación ultraconservadora HazteOir porque su polémica campaña del autobús "tránsfobo" se pueden considerar "atentatorios contra determinadas personas, colectivos y entidades". Los mensajes Los niños tienen pene; las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo producen objetivamente el "efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones sobre la familia, la identidad de género o la educación de la infancia". Son algunos de los argumentos de la amplia resolución, de doce páginas, que acaba de dictar Interior y a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

El documento concluye que es "incompatible con la utilidad pública la promoción de las propias ideas de forma extralimitada en que hizo HazteOir, faltando al respeto y a la dignidad de las personas o colectivos que en nuestras sociedad tienen una concepción distinta en materia de orientación sexual". Afirma que ha incumplido la ley reguladora del Derecho de Asociación de contribuir con sus actuaciones a promover el interés general, al haber realizado "una polémica campaña que ha tenido una amplia difusión y que, aun estando amparada por la libertad ideológica y de expresión o difusión de las propias ideas, supone una falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad, incompatible con la necesaria promoción del interés general, incurriendo, en consecuencia, en causa de revocación de la declaración de utilidad pública".

El Ministerio ampara además la revocación con dos informes: el de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad que afirma que las actividades de la asociación "no parecen alinearse con la promoción de los valores constitucionales, antes bien, podrían situarse en un plano de enfrentamiento con la promoción y respeto del valor superior de la igualdad y el respeto del derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación". Y un segundo informe de la Dirección General de Familia e Infancia que concluye "no cabe considerar que HazteOir defienda el interés general en el ámbito social y que sus campañas "no aportan un valor añadido a la sociedad en su conjunto para que pueda valorarse que concurre la utilidad pública".

Fue el Gobierno del PP el que concedió la declaración de utilidad pública a este grupo ultraconservador en mayo de 2013 siendo ministro de Interior Jorge Fernández Díaz que firmó la disposición del BOE. La concesión coincidió con la movilización antiaborto de HazteOir para exigir al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que acabara con la ley de plazos aprobada por el gobierno de Zapatero que reconoce el aborto como un derecho y la libre interrupción voluntaria del embarazo en las primeras catorce semanas de gestación.

La declaración de utilidad pública supone varias ventajas: entre otras, posibilidad tener una mayor puntuación a la hora de optar las subvenciones públicas y permite importantes beneficios fiscales porque se pueden deducir las cuotas de socios y donantes en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Un importante contratiempo este último para HazteOir que presume de financiarse a través de donaciones y aportaciones de sus socios.

Gracias a la declaración de utilidad pública, Hazteoir no paga el IBI de sus inmuebles, no tributa aquellas actividades realizadas con caracter de servicio social y paga menos impuestos por los beneficios economicos que obtiene de sus actividades. Sus donantes se benefician de las deducciones fiscales y les ha permitido desgravarse en la declaracion de la renta el 75% de los primeros 150 euros que aporten.