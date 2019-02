Los independentistas catalanes formalizan su veto a los Presupuestos

El PdeCat ha formalizado a mediodía su enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Es un gesto político con el que esta formación independentista, que tiene ocho diputados en el Congreso, mete presión política al Gobierno. La enmienda del PdeCat se suma a la ERC, que formalizó su enmienda a la totalidad el pasado día 5; el veto independentista a las Cuentas de Sánchez se confirmará en el debate y votación del próximo miércoles 13 de febrero, tres días después de la concentración en Madrid impulsada por PP y Cs para exigir elecciones y un día antes del comienzo en el Supremo el juicio contra los encausados por el proceso secesionista.

Ciudadanos se opone: "Chantaje de los independentistas"

Ciudadanos también ha registrado este viernes en el Congreso su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado con argumentos no solo económicos sino también políticos, principalmente el "chantaje" de los independentistas catalanes y la "humillación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al aceptarlo.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta (c), junto al portavoz de Economía, Toni Roldán (i), y el portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido en el Congreso para presentar la enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2019. / Chema Moya (EFE)

Las 23 páginas concluyen con la sentencia de que los Presupuestos son "exactamente lo contrario a lo que necesita España" porque las cuentas "no cuadran" y "supondrán más gasto y menores ingresos". En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, el portavoz, Juan Carlos Girauta, ha calificado las cuentas del Gobierno como "los Presupuestos 'fake' de un presidente 'fake'", al que ha acusado de estar "dispuesto a vender a España para permanecer un cuarto de hora más en la Moncloa".

El dirigente de Ciudadanos sostiene que el Gobierno ha elaborado las cuentas tras "el pacto de la cárcel" en "un vis a vis de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, a cambio de la impunidad de los golpistas". "Ese chantaje, y ese chalaneo, y ese mercadeo con algo tan importante como la principal ley que se hace durante el año el Parlamento, es completamente ignominioso", ha despachado. Preguntado en la rueda de prensa por si las enmiendas a la totalidad de Esquerra Republicana y PDeCAT podrían desmentir esta idea del "pacto de la cárcel", Girauta ha justificado que, al no haber presenciado el encuentro, no pueden tener la certeza de "si ha habido un acuerdo o no". "Tampoco hay que estar metido para saber a qué juegan", ha dicho, asegurando que "por supuesto que esto (los Presupuestos) se ha negociado en la cárcel".