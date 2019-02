Calvo no da por roto el diálogo pese al rechazo de los independentistas

Carmen Calvo ha anunciado que los partidos independentistas no aceptan el marco trazado por el Gobierno para Cataluña. "Los grupos independentistas no aceptan el marco que hemos propuesto", ha declarado pero, a pesar de ese rechazo, la vicepresidenta del Gobierno no da por roto "en absoluto" el diálogo en Cataluña.

"Este Gobierno tiene la firme decisión de establecer todos los puentes posibles, pero en este momento el marco trazado que hemos hecho no es aceptado por los partidos independentistas", ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros. En cualquier caso, Calvo ha aclarado que el Gobierno no piensa "escurrir el bulto" a pesar de que esta propuesta "ha encallado" porque no ha sido aceptada.



La vicepresidenta ha señalado que "este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación" y que "la mesa de partidos en Cataluña no ha sido una vía fructífera".

La ministra reconoce que su "experiencia en el corto plazo no está funcionando" y considera que"ha sido ninguneada por los partidos conservadores" pero se pregunta "¿quien asume responsabilidades cuando no se ayuda al diálogo?"



Por su parte, PP, Ciudadanos y Vox han cerrado filas y celebrarán una manifestación "Por una España unida" este próximo domingo en la Plaza de Colón de Madrid. La derecha ha subido el tono contra Pedro Sánchez tras su anuncio de nombrar un "coordinador" o un relator para dialogar con los demás partidos sobre Cataluña y piden "elecciones ya".