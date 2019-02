El independentismo acusa al Gobierno de ceder ante la presión de la derecha y de romper el diálogo

El vicepresidente del Govern de Cataluña, Pere Aragonés, y la portavoz, Elsa Artadi, han respondido al Gobierno de Sánchez ante el anuncio de que las relaciones con los independentistas se han "encallado" porque pedía un referéndum de autodeterminación que "no es aceptable". Los independentistas les acusan de romper el diálogo y ceder ante la presión "del nacionalismo español, la derecha y la ultraderecha".

Aragonés, durante una rueda de prensa conjunta con Artadi en el Palau de la Generalitat, ha señalado que ha sido el Gobierno español quien "ha renunciado" al diálogo entre ambos: "Es el Gobierno del Estado quien ha cerrado, quien ha abandonado el espacio de diálogo que estábamos construyendo, nosotros no lo hemos hecho".

"Nosotros no nos hemos levantado de la mesa ni lo haremos. Esperemos que el Gobierno se reincorpore pronto", ha subrayado el vicepresidente de la Generalitat. "Seguiremos sentados en la mesa de negociación porque consideramos que así es la política". Aragonés ha remarcado que no aceptarán que "se exija que renunciemos a nuestras convicciones como condición para sentarnos en una mesa a negociar". "En ese caso ya no es una negociación es una adhesión", ha añadido.