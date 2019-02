Enrique Cerezo habló en la previa del partido en el Wanda sobre la vuelta de Courtois al feudo rojiblanco y que Morata vuelva a jugar contra los blancos. El presidente del Atleti quiso quitarle hierro al asunto y dijo que: "Morata y Courtois son de los equipos que juegan, igual que nuestros jugadores cuando se van a otro equipo. Van a intentar hacerlo lo mejor que puedan y no tiene nada que ver, defienden con el equipo que están".

Finalmente, también fue preguntado sobre Lucas y las supuestas informaciones que apuntan a que rechazó una oferta del Madrid, a lo que también quiso responder con tono irónico: "Yo no sé si ha habido ofertón del Madrid o no, pero no debió ser muy grande cuando no se fue. Lucas es muy importante para nosotros, nos vendría muy bien que se quedara"