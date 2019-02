Courtois: "Cuando voy por la calle los del Atlético me desean lo mejor"

Thibaut Courtois no quiere polémicas con la afición que fue suya durante tres temporadas. El portero del Real Madrid, que ganó la Liga -entre otros títulos- con el Atlético ha asegurado que no "hay problema" con los seguidores rojiblancos después de que algunos mancharan su placa en el paseo de las leyendas del Wanda Metropolitano y le tiraran ratas de peluche antes del inicio del derbi que acabó con victoria de su equipo (1-3).

Courtois, en el derbi. / JuanJo Martín (EFE)

"Yo tengo el máximo respeto por el Atlético y su afición. Pasé tres años en este equipo que no se me van a olvidar", ha señalado al término del partido. "Si lo piensas en la cabeza fría, no es para tanto. Esto es un derbi y yo lo entiendo", ha dicho queriendo quitarle hierro al asunto.

De hecho, el jugador del Real Madrid ha querido demostrar que muchos seguidores rojiblancos siguen demostrándole su cariño día a día: "Cuando voy por la calle muchos me desean lo mejor".