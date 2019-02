Los minutos posteriores al derbi madrileño han dejado la acción más lamentable en las inmediaciones del Wanda Metropolitano. Un aficionado, vestido con la camiseta del Real Madrid, iba andando tranquilamente por la calle cuando un individuo ha llegado corriendo por detrás y le ha dado un golpe en la cabeza, tirándole la gorra que llevaba puesta al suelo.

A pesar de la reacción del aficionado agredido, que no ha querido responder al golpe, el agresor, que no vestía con los colores de ningún equipo, ha seguido con su actitud amenazante. Finalmente, gracias a la mediación de otra persona que iba con el agredido, la cosa no ha pasado a mayores.