Pablo Casado ve "inaplazable" la convocatoria de elecciones generales

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que es "absolutamente inaplazable" la convocatoria de elecciones generales porque este miércoles se ha producido un "punto de inflexión" que "marca el fin de trayecto de Sánchez al frente del Gobierno". En declaraciones en el Congreso, tras haber rechazado el pleno los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno, Casado ha asegurado que el PP "está preparado" para volver al Ejecutivo y recuperar la "legalidad, la concordia" en Cataluña.

Montero dice que Sánchez ya no tiene más remedio que llamar a elecciones

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha recalcado que, tras el rechazo a los presupuestos, los límites del PSOE para gobernar en solitario han quedado en evidencia y ha subrayado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le queda más remedio que convocar elecciones.

En los pasillos del Congreso, Montero ha lamentado que los presupuestos "más sociales de la historia" no hayan salido adelante. "Es una mala noticia para los españoles", ha dicho. Ha insistido en que Sánchez debe llamar ya a las urnas para que pueda haber un gobierno "sólido" que sea capaz de "no ceder ni tambalearse ante las presiones de los reaccionarios" y que permita que "España avance y no vuelva al pasado".

Y ha asegurado que su partido está preparado para que "la España fraterna y democrática gane las elecciones", con independencia de cuándo las convoque el presidente del Gobierno. "Estamos preparados para ganar en cualquier momento, las convoque cuando las convoque", ha subrayado Montero, que ha llamado a los "millones de españoles que sí han visto que se pueden hacer unos presupuestos sociales" a salir a ganar los comicios.

Rivera: "Hoy ha perdido Sánchez y ha ganado España. Se le ha acabado la escapada"

El líder de Ciudadanos Albert Rivera se ha felicitado por el rechazo de los Presupuestos. Ha dicho que eran los de el "sablazo económico y pactados en la cárcel". Y ha seguido con su ataque a los independentistas: "España no puede tirarse por el precipicio, no puede tirarse según los 21 puntos de Torra. Son puntos de la vergüenza".

Rivera ha dado su propia fórmula "para frenar al separatismo y unir a los españoles, para hablar del futuro y no de Franco o el aborto" y ha pedido "elecciones ya" porque "tenemos que echar a Sáchez".